الاتحاد الأوروبي يدين استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال

أدان الاتحاد الأوروبي استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي استشهدت برصاص الاحتلال الإسرائيلي وفقًا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم، استشهاد المراسلة شيرين أبو عاقلة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاقتحام مخيم جنين.

استشهاد شيرين أبو عاقلة برصاصة حية في الرأس

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم أن الصحفية شيرين أبوعاقلة، أُصيبت برصاصة حيّة في الرأس وذكرت أنّ وضعها كان حرجا للغاية، والصحفي علي السمودي أُصيب أيضا برصاصة حية في الظهر ووضعه مستقر.

وجرى تشييع الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة قبل قليل، واحتشد المئات من أهالي مخيم جنين، للمشاركة في جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة، بعد استشهادها على يد قوات الاحتلال برصاصة في الرأس، أثناء مداهمتها للمخيم.

تشييع جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة

وشهدت مراسم تشييع الصحفية شيرين أبو عاقلة لمثواها الأخير، حضور عدد كبير من زملائها وعدد من الشخصيات العامة الفلسطينية، كما حمل جثمانها عددًا كبيرًا من الشباب الفلسطيني

وتبلغ شيرين نصري أبو عاقلة من العمر 51 عامًا، وهي صحفية فلسطينية درست في البداية الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، ثم انتقلت إلى تخصص الصحافة المكتوبة، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك في الأردن.