إصابة شخص في حريق منزل ببورسعيد وإنقاذ أسرته.. ماس كهربائي بالغسالة السبب

نشب حريق في إحدى الوحدات السكنية بحي الضواحي ببورسعيد، مما أسفر عن إصابة رب الأسرة في أثناء محاولات السيطرة على الحريق والخروج من المنزل، وذلك بسبب ماس كهربائي في غسالة ملابس بالمطبخ.

إخطار بحريق منزل يقطن به طفل من ذوي الهمم

تلقى اللواء حسني عبدالعزيز مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في مطبخ وحدة سكنية بالدور الحادي عشر بأبراج النور بحي الضواحي، وذلك بعد أن تصاعدت الأدخنة من مطبخ الوحدة السكنية بسبب ماس كهربائي في الغسالة، وحاولت الأسرة الهروب من النيران لكن المطبخ بجوار باب الشقة وهم بالدور الأخير، بالإضافة إلى وجود طفل بالأسرة من ذوي الاحتياجات الخاصة ويستخدم كرسي متحرك.

وانتقل رجال البحث الجنائي وتمّ الدفع بـ3 سيارات إطفاء وتبين من المعاينة الأولية تصاعد أدخنة كثيفة من شرفة مطبخ إحدى الوحدات السكنية، وتمّ إخماد الحريق وإخراج الأسرة المكونة من الأب الذي تعرض لحروق بسيطة في الوجه أثناء محاولته إطفاء الحريق قبل امتداد النيران لباقي الغرف، كما تمكنت الحماية المدنية من إخراج الأم والأطفال من بينهم طفل على كرسي متحرك.

تقديم الإسعافات الأولية للأب وفحص الأسرة

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتمّ تقديم الإسعافات الأولية إلى الأب وفحص باقي الأسرة خاصة الطفل من ذوي الهمم والتأكّد من سلامتهم، كما انتقلت سيارات الغاز إلى العمارة وتم إغلاق محابس الغاز حتى لا يشتعل الحريق في أماكن أخرى.

وتبين لرجال البحث الجنائي بالتنسيق مع مباحث الضواحي، أنَّ الحريق شب بسبب ماس كهربائي في غسالة ملابس بالمطبخ.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.