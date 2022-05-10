السيطرة على حريق محدود نشب في شقة سكنية بـ«بولاق أبو العلا»

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق محدود نشب في شقة سكنية في دائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، ولم يسفر الحريق عن خسائر بشريه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الدفع بـ3 سيارات إطفاء

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق محدود في شقة سكنية، وتم فرض كردون أمني حول العقار خشية امتداد النيران إلى باقي العقارات المجاورة، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها.

حريق يلتهم 6 محلات في وكاله البلح

وفي سياق آخر، شهد سوق وكاله البلح، أمس الاثنين، نشوب حريق هائل في 6 محلات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران، وأسفر الحريق عن خسائر مادية ضخمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية، تلقت بلاغا بنشوب حريق هائل في وكاله البلح، وعلى الفور تم الدفع بـ10 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق هائل في 6 محلات، وتم فرض كردون أمني خشية امتداد النيران إلى باقي المحلات المجاورة، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وحصر الخسائر وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.