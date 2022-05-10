الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل بعقار سكني بالمقطم

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب منذ قليل بعقار مكون من 5 طوابق كائن بشارع 9 في منطقة المقطم دون وقوع خسائر بشرية.

بداية البلاغ

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بعقار مكون من 5 طوابق بمنطقة المقطم، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية على الفور إلى مكان الحادث وتم فرض كردون أمني لمنع انتشار النيران إلى العقارات المجاورة، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد النيران.

وانتقلت على الفور قوة من قسم شرطة المقطم للسيطرة على الحادث، مصحوبة بسيارتي إسعاف لاحتمالية وقوع مصابين أو ضحايا.

عمليات تبريد لمنع تجدد النيران

ودفعت وحدة الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وتمّ إخماد النيران وتمكّن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق.

النيابة تنتدب الأدلة الجنائية

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي انتدبت عناصر الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وبيان سبب الحادث، كما كلفت رجال المباحث بعمل تحرياتها حيال الحادث وموافاتها بالمستجدات للوقوف على ملابسات الواقعة، كما استدعت عدداً من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال اندلاع النيران، وتتابع النيابة سير مجرى التحقيقات.