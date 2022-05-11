عاجل .. السيطرة على حريق منزل في قرية بالمنوفية دون إصابات

تمكّنت الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق نشب في منزل أحد المواطنين بقرية زنارة التابعة لدائرة مركز تلا، وفور تلقي البلاغ بالحريق، تم الدفع بسيارات الإطفاء وجرى السيطرة على الحريق.

الحريق لم يسفر عن خسائر في الأرواح

وتسبب الحريق الذي نشب في قرية زنارة بمركز تلا، في إتلاف محتويات المنزل دون خسائر في الأرواح، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة عملها حول الواقعة.

إخطار بحريق في منزل بقرية زنارة

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بالسيطرة على حريق نشب في منزل أحد المواطنين بقرية زنارة التابعة لدائرة المركز دون خسائر في الأرواح، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة تحقيقاتها.