الرئاسة الفلسطينية تدين استشهاد شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي

أدانت الرئاسة الفلسطينية اليوم الأربعاء، جريمة إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، للصحفية شيرين أبو عاقلة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وحملت الرئاسة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، مؤكدة انها جزء من سياسة يومية ينتهجها الاحتلال بحق أبناء شعبنا وأرضه ومقدساته .

وشددت على أن جريمة اعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة، وإصابة الصحفي علي السمودي، هي جزء من سياسة الاحتلال باستهداف الصحفيين لطمس الحقيقة وارتكاب الجرائم بصمت.

استشهاد أبو عاقلة برصاص الاحتلال جزء من سياسة إسرائيل

وتقدمت الرئاسة، بأحر التعازي والمواساة، إلى عائلة الشهيدة أبو عاقلة وزملائها، سائلة الله عز وجل، ان يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

وحيّت الرئاسة الصحفيين الفلسطينيين، الذين يواصلون القيام بواجبهم الوطني والإنساني تجاه القضية الفلسطينية العادلة بالرغم من هذا الاستهداف.

فيما أعلنت النيابة العامة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أنها باشرت إجراءات التحقيق في جريمة إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، الصحفية شيرين أبو عاقلة، واستهداف الصحفي علي السمودي في مخيم جنين.

وأوضحت النيابة العامة في بيان صحفي، أنها ستتابع القضية من خلال نيابة الجرائم الدولية المختصة بتوثيق الجرائم الداخلة باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تمهيداً لإحالتها لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.

النيابة العامة الفلسطينية:سنتابع القضية من خلال نيابة الجرائم الدولية

وأعلنت وزارة الصحة للفلسطينية، صباح اليوم، استشهاد المراسلة شيرين أبو عاقلة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاقتحام مخيم جنين.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم أن الصحفية شيرين أبوعاقلة، أُصيبت برصاصة حيّة في الرأس وذكرت أنّ وضعها كان حرجا للغاية، والصحفي علي السمودي أُصيب أيضا برصاصة حية في الظهر ووضعه مستقر.