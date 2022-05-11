بينيت يرد على أبو مازن: في الأغلب فلسطينيون من قتلوا شيرين أبو عاقلة

رد رئيس الوزراء نفتالي بينيت على تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن بأن إسرائيل المسؤولة عن إطلاق النار الذي أدى إلى استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وقال: «تم توثيق فلسطينيين يقولون إنهم أصابوا جنديًا، قد تكون هي».

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «معاريف» الإسرائيلي، قال بينيت «هناك فرصة كبيرة أن يكون الفلسطينيون المسلحون الذين أطلقوا النار بعنف، هم من أدوا إلى وفاة الصحفية بشكل مؤسف».

متحدث الاحتلال يتهم الفلسطينيين

وكان العميد الإسرائيلي ران كوخاف الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال إن الجيش يحقق في حادث إطلاق النار، وقال إنه من السابق لأوانة تحديد من أطلق الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسيطينية البارزة، إلا أنه أشار إلى أنها كانت قريبة جدًا من مسلحين فلسطينيين في مخيم جنين للاجئين.

وذكر المتحدث الإسرائيلي لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إنه في الصباح الباكر عمل مقاتلو الجيش الإسرائيلي في منطقة الضفة الغربية بأكلملها وفي شمال جنين بمخيم اللاجئين، مشيرًا إلى أن قواته أطلقت النيران على عشرات ممكن وصفهم بـ«الإرهابيين»، مستطردًا: «نحن نطلق النار بدقة ويسعدني عدم وقوع إصابات في صفوف قواتنا».

وعن تسبب مسلحين فلسطينيين باستشهاد أبو عاقلة، قال المتحدث الإسرائيلي إنه لا يعرف بالتأكيد، ويريد أن يكون حذرًا في هذا التصريح، ولكنه قال إن التحقيقات جارية بشأن زوايا إطلاق النار والرصاص، لافتًا إلى أنه من المحتمل أن تكون قُتلت برصاص مسلحين فلسطينيين.

استشهاد شيرين أبو عاقلة

يُذكر أن الصحفية شيرين أبو عاقلة استشهدت صباح اليوم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مخيم جنين، مما أثار غضبًا واسعًا في العالم، وخصوصًا في العالم العربي والإسلامي.

جاء ذلك بعد إصابتها برصاصة في الرأس أدت إلى وفاتها وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية، في الوقت الذي أصيب فيه صحفي آخر كان برفقتها يُدعى علي السمودي برصاصة في الظهر إلا أن حالته الآن مستقرة.