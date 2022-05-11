نجل الفنان أحمد ماهر يكشف حقيقة وفاته: حسبي الله ونعم الوكيل

نفى محمد ماهر، نجل الفنان أحمد ماهر، ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة الفنان أحمد ماهر بعد صراع مع المرض، قائلا: «مين السخيف اللي طلع الإشاعة دي».

حقيقة وفاة الفنان أحمد ماهر

وأضاف نجل الفنان أحمد ماهر، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «والدي بخير الحمد لله، وحسبي الله ونعم الوكيل في مروجي تلك الشائعات».

آخر ظهور للفنان أحمد ماهر

كان آخر ظهور للفنان الكبير أحمد ماهر كان من خلال مسلسل «آدم عليه السلام»، وهو رسوم متحركة دينية عن قصة آدم عليه السلام وغواية الشيطان له، وتسببه في خروجه من الجنة إلى الأرض، والصراع الأبدي بين الخير والشر، من تأليف عبد العزيز زكي، وإخراج عايدة فهمي عام 2021 .

آخر ظهور للفنان محمد أحمد ماهر

شارك الفنان محمد أحمد ماهر في مسلسل «الاختيار 3»، وهو من إخراج بيتر ميمي، تدور أحداث المسلسل حول ما شهدته مصر خلال السنوات التى أعقبت ثورة 25 يناير، والأسباب التي أدت إلى وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى رأس السلطة، والأزمات التي لحقت بمصر في تلك الفترة التي سببت في حالة غضب شعبي على الجماعة والرئيس السابق محمد مرسي، والتي انتهت باندلاع ثورة 30 يونيو.