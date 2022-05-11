القبض على المتهم بسرقة أحد الأشخاص بالقطامية.. طلب منه يوصله

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، القبض على أحد الأشخاص بمنطقة القطامية، لقيامه بسرقة سيارة أحد المواطنين بالإكراه.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة القطامية، يفيد بأن «سائق»، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، حال وجوده داخل سيارته ورد إليه اتصال هاتفي عبر تطبيق إحدى شركات نقل الركاب الخاصة، لتوصيل أحد العملاء من دائرة قسم شرطة المرج، إلى أحد الأماكن بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة.

سرقة السيارة بالإكراه

وأنه عقب وصولهما فوجئ بقيام العميل بخنقه بإستخدام قطعة من القماش كانت بحوزته وأجبره على الترجل من السيارة واستولى على هاتفه المحمول والسيارة ملكه كرهاً عنه ولاذ بالفرار.

القبض على المتهم

وبعمل التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة، تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة قنا.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المجنى عليه أيدها، كما أقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية، أختمرت في ذهنه فكرة ارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بمسكنه.

الأمن يعيد السيارة لصاحبها

كما أمكن ضبط السيارة المستولى عليها بمحيط مسكنه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم والمسروقات، واتهمه بسرقته بالإكراه.

تم تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.