ضبط 906 قضايا حجب سلع غذائية وبيع بأزيد من السعر.. و4 آلاف واقعة سرقة كهرباء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 906 قضية تموينية متنوعة.

أبرز القضايا المضبوطة

ومن بين القضايا المضبوطة قضيتي حجب سلع غذائية وغير غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت 3,364 طن «دقيق أبيض ، مكرونة»، 810 لتر زيت طعام، 217 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت 42,088 طن «دقيق ، سكر، زيت طعام ، أرز ، لحوم ، منظفات ، أعلاف»، 30 عبوة سجائر ، 14 إسطوانة بوتاجاز، وكذا 281 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن 19 قضية دقيق مدعم «تصرف وتجميع»، 6 قضايا بيع خبز بأزيد من السعر، 89 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، 68 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، 35 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق، 22 قضية توقف عن الإنتاج، 42 قضية متنوعة أخرى بمضبوطات بلغت 40,425 طن دقيق بلدى ، وكذا 19 قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 224 كيلو جرام "سكر ، زيت" تموينى ، 550 كيلو جرام "سكر حر ، دقيق أبيض" ، 13100 لتر مواد بترولية ، 34461 متر غاز طبيعى ، 2175 رغيف بلدى، وبلغ إجمالى المضبوطات 85,976 طن، 34461 متر غاز طبيعى ، 2175 رغيف بلدى 810 لتر "زيت طعام"، 30 عبوة سجائر ، 13100 لتر مواد بترولية ، 14 إسطوانة بوتاجاز كان أبرزها الآتى:

ضبط مالك مخبز بلدى ، بمحافظة البحيرة لتصرفه فى كمية قدرها 34,350 طن "دقيق بلدى" قام المذكور ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على فارق الدعم .

ضبط 6,458 طن " دقيق أبيض ، زيت طعام ، أرز أبيض" لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القليوبية .

ضبط 3,300 طن " مكرونة ، أرز أبيض ، زيت طعام ، دقيق أبيض" لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية ، بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

ضبط 2,500 طن "دقيق أبيض" تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى للإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية ، بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية .

ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات ، بمحافظة الجيزة وبحوزته 34461 متر "مكعب مواد بترولية غاز طبيعى" تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على فارق الدعم .

ضبط 3,3 طن دواجن كاملة

ضبط 3,3 طن "دواجن كاملة ، مقطعات دواجن" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بمحافظة الجيزة .

ضبط 1,950 طن "دواجن كاملة ، مقطعات دواجن" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن بمحافظة القاهرة .

ضبط 10 طن "أقماح مستوردة" مستلزمات إنتاج بدون مستندات ويشتبه كونها مخلوطة بأقماح محلية 1 طن "دقيق أبيض" معبأة داخل عبوات بدون بيانات منتج نهائى ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة المدير المسئول عن مطحن لطحن الأقماح بمحافظة سوهاج .

ضبط قائد سيارة ، بمحافظة الفيوم وبحوزته 8,250 طن "أقماح محلية" محظور تداولها ، تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

ضبط 7,590 طن "أقماح محلية" محظور تداولها ، تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة مالك مخزن لتجارة الحبوب ، بدون ترخيص بمحافظة الجيزة .

ضبط 7 طن "أسمدة زراعية" معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستخدام الزراعى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الشرقية.

ضبط 5,5 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المربين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الشرقية .

ضبط 5578 شخص لعدم ارتداء الكمامات الواقية

فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط 5578 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة ل 5570 شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 8 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير 405 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط 152 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 795 أرجيلة.

مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وأسفرت جهودها عن ضبط 2769 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 3973 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة

أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 742 قضية تموينية متنوعة أبرزها غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية.

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:،

فى مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار والعملات الأثرية: ضبط قضية.

فى مجال الأمن العام: ضبط 13 قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 652 مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 129 حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط قضية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.