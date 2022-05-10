حبس لص قتل شاباً منعه من سرقة «توكتوك» شقيقته في البحيرة

أمرت النيابة العامة بمركز إيتاي البارود، في محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، بحبس «لص» لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بطعن «حداد» عدة طعنات سقط قتيلاً على أثرها، وذلك أثناء محاولة المجني عليه الإمساك بالمتهم أثناء قيامه بسرقة مركبة «توكتوك» خاصة بزوج شقيقته من أسفل المنزل.

كما قررت النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد ماجدي، مدير نيابة إيتاي البارود، بحبس متهم آخر «عاطل»، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لقيامه بمساعدة المتهم في الهرب من مكان الواقعة.

مقتل «حداد» شاب حاول منع «لص» من سرقة «توكتوك» شقيقته

ولقى شاب مصرعه بمنطقة غرب إيتاى البارود يوم السبت الماضي، أثر قيام «لص» بطعن «حداد»، وذلك أثناء محاولته التصدي له أثناء سرقة «توكتوك» خاص بزوج شقيقته من أسفل المنزل، وتم التحفظ على جثة المجني عليه داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود العام، تحت تصرف النيابة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوصول شاب إلى المستشفى العام جثة هامدة، وبها عدة طعنات نافذة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل غرفة حفظ الموتى بمشرحة المستشفى.

المتهم سدد عدة طعنات نافذة أودت بحياة المجني عليه

بالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى «محمد المناخلي»، وشهرته «محمد العجوز»، 30 سنة، يقيم بمنطقة غرب إيتاى البارود، وأشارت التحريات الأولية إلى أنه أثناء قيام أحد الأشخاص بسرقة مركبة «توكتوك» خاصة بأحد الأشخاص، تصدى له المجني عليه، فقام المتهم بطعنه عدة طعنات نافذة أودت بحياته، وفر هارباً.

كما تبين أن وراء ارتكاب الجريمة شخص يُدعى «محمد ع. م. ع.»، عاطل، وعقب قيامه بارتكاب الواقعة، عرف وسط المارة بمساعدة «هشام ر. م.»، عاطل صديق المتهم، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما، وبمواجهة المتهم الأول اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف أنه تمكن من الهرب من محل الواقعة بمساعدة المتهم الثاني.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي تباشر التحقيقات برئاسة المستشار أحمد ماجدي، مدير نيابة إيتاي البارود، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب دمنهور.