السيطرة على حريق هائل في سيارة بحدائق الأهرام

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل سيارة ملاكي بمنطقة حدائق الأهرام، وذلك دون وقوع أي إصابات بشرية واقتصرت فقط على الخسائر المادية.

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما، تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قوات الحماية المدنية، يفيد بورود إشارة بنشوب حريق داخل سيارة ملاكي، بمنطقة حدائق الأهرام، وذلك دون وقوع أي إصابات بشرية.

الدفع بسيارات إطفاء

على الفور وبعد دقائق من تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان حريق السيارة، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وسيارة إسعاف لنقل أي مصابين في حالة حدوث إصابات، فضلا عن إجراء عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، والدفع بأوناش لرفع آثار الحريق وعودة حركة المرور مرة أخرى لطبيعتها بعد توقفها لفترة بسبب اشتعال الحريق.

تم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على الملابسات الكاملة، وجارٍ تفريغ الكاميرات وسؤال شهود العيان على الحريق.