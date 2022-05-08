تامر حسين: صيف هذا العام يجمعني بـ عمرو دياب ورامي عياش

قال الشاعر الغنائي تامر حسين، إن لديه عدد كبير من الأغنيات، من المقرر أن تطرح خلال فصل الصيف الحالي مع الفنان عمرو دياب، كعادتهم طيلة السنوات الماضية.

تامر حسين يتعاون مع تامر حسني فى 3 أغنيات

أوضح حسين في تصريحات لـ«الوطن»، أن الصيف هذا العام مليئ بالأعمال الغنائية مع عمرو دياب، لأنه مستمر معنا حتى شهر أكتوبر المقبل، فهناك أكثر من أغنية جاهزة معه، بينها أغنية مع الملحن إسلام زكي، وأغنية عيشني ما زالت جاهزة لدى المطرب للطرح.

كما نوه حسين، بأن الفنان تامر حسني لديه 3 أغنيات جديدة تعاون فيها معه جميعها من ألحان تامر علي، من بينها أغنية جديدة استلمها تامر منذ ما يقرب من شهر.

تامر حسين يقدم أعمال جديدة مع لمجرد وعياش

كما أعرب تامر حسين، عن سعادته البالغة للنجاح الكبير الذى حققته أغنيته الجديدة دلع وأتدلع، التي طرحها مع الفنان الإماراتي حسين الجسمي، مؤكدا أنه يعتز دوما بصداقة حسين الجسمي، كاشفا عن عدم إمكانية تصوير الأغنية نظرا لأن الجسمي لا يصور أغنياته بشكل معتاد.

وكشف الشاعر المصري، أن هناك تعاونات جديدة له فى الفترة المقبلة مع عدد من نجوم الغناء العرب على رأسهم المغربي سعد لمجرد واللبناني رامي عياش.

يذكر أن الشاعر تامر حسين، كان طرح عدد كبير من الأغنيات خلال الفترة الماضية مع عمرو دياب وكانت أبرز تلك الأعمال، أغنية أنت الحظ، وأيضا تتر مسلسل راجعين يا هوى مع الفنان مدحت صالح، وجمالها استثنائي مع الفنان محمد حماقي.