عزيز الشافعى : تجربة الموسيقى فى «يوتيرن» تحدًّ..و« حنيت للبيت » عودة للزمن الجميل

اقتحم الفنان والملحن عزيز الشافعى عالم الموسيقى التصويرية للمرة الأولى فى مشواره الفنى مع مسلسل «يوتيرن»، من بطولة الفنانة ريهام حجاج، حيث وضع له الموسيقى الخاصة به، بالإضافة إلى كتابته وتلحينه لأغنية «التتر» التى حملت عنوان «يا ساتر»، وغنَّتها الفنانة اللبنانية نانسى عجرم.

ويتحدث عزيز الشافعى عن هذه التجربة لـ«الوطن» قائلاً: «وضع الموسيقى التصويرية بالنسبة لى كان تحدياً كبيراً، لأنها تجربة مرهقة وتحتاج لوقت ومجهود شاق، ولذلك حينما وافقت على الفكرة طلبت الجلوس مع السيناريست أيمن سلامة كى أفهم طبيعة العمل، ونتفق على الأفكار الرئيسية التى لا بد من العمل عليها، وطلبت منه قراءة المعالجة الدرامية للوقوف على طبيعة الأحداث والخطوط الدرامية».

وأضاف أن مسلسل «يوتيرن» ملىء بالأحداث فى حلقاته، فهو يتضمن مشاهد تشويق وغموض، وفى بعض الأحيان رومانسية، ولذلك كل مشهد يتطلب أفكاراً موسيقية معينة.

وأشار «الشافعى» إلى أنه فضَّل تقديم الموسيقى الشرقية التى تميز بها فى أحداث المسلسل، والتى كانت من مقام «نهاوند»، وهو المقام الذى ساعده وكان ملائماً للأحداث، متابعاً: «أحضرنا أوركسترا لتعزف الموسيقى بشكل حى بالإضافة إلى الآلات الغربية والإلكترونية المستخدمة».

وكشف عزيز الشافعى عن أصعب المشاهد التى واجهها خلال العمل بقوله: «مشهد جمع أيمن قيسونى وريهام حجاج؛ لأنه كان فى بداية العمل على المسلسل، وظللت أعمل عليه لما يقرب من أربع ساعات كاملة، ولكنه خرج بالشكل المطلوب وحقق الغرض منه، الحمد لله».

صوت نانسى عجرم لخص أزمات ريهام حجاج فى المسلسل

أما عن أغنية «يا ساتر» التى قدمها مع الفنانة نانسى عجرم، فقال: «صوت نانسى عجرم كان أفضل الأصوات التى تناسب إيصال فكرة المسلسل للجمهور، ونانسى تمتلك شعبية ونجومية كبيرة فى مصر والعالم العربى، ويكفى أنه أول الأعمال الفنية التى تجمعنى بها، وأحمد الله أنه خرج بالشكل المطلوب والمناسب، ونجحت فى إيصال وتلخيص كل مشاكل ريهام حجاج وشخصيتها (يارا الكردى) فى المسلسل للمشاهد».

فخور بالعمل مع مدحت صالح فى «راجعين يا هوى»

وأعرب «الشافعى» عن سعادته البالغة بالتعاون مع الفنان مدحت صالح فى تتر مسلسل «راجعين يا هوى» للمخرج محمد سلامة، وبطولة الفنان خالد النبوى، مشيراً إلى أن الأغنية عودة للزمن الجميل الذى يليق بكتابات الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة مؤلف العمل، حيث شدد على أن تتر «راجعين يا هوى» ليس التعاون الأول الذى جمعه بمدحت صالح، حيث سبق أن قدم معه أغنية إنسانية مع بداية ظهور فيروس كورونا للإشادة بالأطقم الطبية.

كما أعرب عزيز الشافعى عن سعادته الكبرى للنجاحات التى حققتها أغنياته الملحنة التى قدمها خلال إعلانات الشهر الكريم، منها إعلان إحدى شركات الاتصالات الكبرى الذى قدمه الفنان عمرو دياب بعنوان «اللى بينا حياة»، وأيضاً إعلان محمد حماقى الذى حمل عنوان «جمالها استثنائى» لصالح أحد المنتجعات السكنية، وأيضاً الفنانة اللبنانية «يارا» بإعلان «دقة قلبى».