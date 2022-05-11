«قومي التنمية» يعقد ويبينارا بعنوان «الحوكمة المستجيبة للنوع الاجتماعي»

قدمت شبكة «تنمية» التابعة للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، الذراع التنموي لوزارة الخارجية المصرية، ويبينار بعنوان «الحوكمة المستجيبة للنوع الاجتماعي» عبر تطبيق زووم، وذلك في ضوء أنشطة النسخة الثالثة من البرنامج التدريبي القيادات النسائية الإفريقية.

استهداف خريجات برنامج القيادات النسائية الإفريقية

وأشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أن الويبينار استهدف خريجات برنامج القيادات النسائية الإفريقية للثلاث أعوام الماضية وخريجين شبكة تنمية ومن خارجها أيضًا، كما شارك في الويبينار مجموعة من ذوي الهمم، وبلغ عدد المشاركين 100 مشارك من موظفي الحكومة وأكاديميين ومحافظين وأعضاء برلمان بمختلف الدول الإفريقية ومصر، موضحة أن النقاط الرئيسية التي تم التطرق اليها هي فهم النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين، تعميم مراعاة المنظور النوعي في الحوكمة، النوع الاجتماعي والمنظمات.

وأضافت شريف أن الويبينار شهد مشاركة متدربات من مصر وعدد 19 دولة إفريقية هي تنزانيا، كينيا، زيمبابوي، نيجيريا، غانا، المغرب، زامبيا، سيرا ليون، جنوب إفريقيا، جنوب السودان، الجزائر، بوروندي، الكونغو، رواندا، الكاميرون، غينيا بيساو، أوغندا، العراق.

النوع الاجتماعي والحوكمة

حاضر في الويبينار الدكتور ماريان عازر، عضو البرلمان المصري السابق وأستاذ جامعي بجامعة النيل، وتناول الويبينار مناقشة عدة موضوعات تمثلت في ما هو النوع الاجتماعي، ما هي الحوكمة المستجيبة للنوع الاجتماعي، كيف أثر النوع الاجتماعي في التنشئة الاجتماعية على جوانب الحياة اليومية مثل مفهوم الذات - الأهداف المهنية أو التعليمية أو الصحة أو العلاقات الاجتماعية، أهمية النوع الاجتماعي، النوع الاجتماعي والتنمية، ضرورة تعميم منظور النوع الاجتماعي على مستوى المنظمة، تمكين المرأة وصلته بالتنمية المستدامة، قضية إنهاء العنف ضد المرأة، أهمية مشاركة المرأة في صناعة القرار ، دور المرأة كشريك في الجهود التنموية، فضلًا عن إدماج المنظور النوعي في الحوكمة.