نجل الفنان أحمد ماهر يرد على شائعات وفاة والده: بخير وصحة جيدة

يبحث الجمهور عن حقيقة وفاة الفنان أحمد ماهر، حيث انتشرت عدة شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاته بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة، حتى التقط أنفاسه الأخيرة بأحد المستشفيات.

حقيقة وفاة الفنان أحمد ماهر

وقال نجله محمد أحمد ماهر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن حالة والده جيدة، وأن ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح.

وطالب الجمهور بتوخي الحذر خاصة في أخبار الوفاة، لأن ذلك يؤثر على الأهالي بالسلب، ويسبب حالة نفسية سيئة لهم، مشيراً إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها نشر شائعات من تلك النوعية، وعادة ما يلتزم الفنان أحمد ماهر الصمت.

غياب أحمد ماهر عن الوسط الفني

وابتعد الفنان أحمد ماهر عن الوسط الفني لفترة، وكان آخر عمل قدمه مسلسل آدم عليه السلام عام 2021، وفي عام 2020 قدم مسلسل «الأزهر»، الجزء الرابع، وقدم من خلاله دور شيخ الأزهر محمد الحفني، كما أنه شارك في مسلسل «الفراجنة»، عام 2020 .

معلومات عن الفنان أحمد ماهر

كما قدم الفنان أحمد ماهر على مدار مشواره الفني مايقرب من 200 عمل فني، وولد في منطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة عام 1946.

وحصل على درجة البكالوريوس في معهد للفنون المسرحية عام 1973، وعمل أغلب الوقت بين المسرح والتلفزيون، حيث عمل في مراكز الشباب وفي قصور الثقافة الجماهيرية، كما تم تعيينه في مسرح الطليعة.

ومن أشهر المسرحيات التي قدمها «المتزوجون، دول عصابة يا بابا، أجازة ممتعة جدًا»، واشتهر في التليفزيون بتأدية العديد من الشخصيات التاريخية، من أعماله «الفرسان، الأبطال، رأفت الهجان، نابليون والمحروسة».