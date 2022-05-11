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محمود مسلم

البرلمان العربي: اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة استمرار لجرائم الاحتلال

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ولاء نعمه الله
02:00 م | الأربعاء 11 مايو 2022
البرلمان العربي

البرلمان العربي

أدان البرلمان العربي، الجريمة البشعة التي وقعت صباح اليوم، باغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، مطالبا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والقانونية بمحاسبة الاحتلال وملاحقة مرتكبي هذا العمل الجبان الذي يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي.

وأكد البرلمان العربي، أن هذه الجريمة الشنعاء تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستنكراً هذه الجرائم الممنهجة التي تضاف إلى سجل الاحتلال الإسرائيلي الأسود في استهداف الصحفيين وقتل صوت الحق المدافع عن العدالة.

وأكد البيان أن هذه الجرائم لن تنال من عزيمة الصحفيين من أجل إيصال رسالتهم، ولن توقف صوت الحق والحرية في نقل الجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على  الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعرب البرلمان العربي، عن خالص تعازيه ومواساته لعائلة الفقيدة وللصحافة الفلسطينية والعربية.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.