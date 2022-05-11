قوات الاحتلال تقتحم منزل شيرين أبو عاقلة لمنع الأناشيد ورفع العلم أثناء تشييعها

اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، قبل قليل، منزل الصحفية شيرين أبو عاقلة، في القدس، والتي استشهدت صباحا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما ذكرت قناة «روسيا اليوم»، في نبأ عاجل.

قوات الاحتلال تطلب من الأهالي منع الأناشيد وعدم رفع العلم

وخلال اقتحام الاحتلال منزل الصحفية شيرين أبو عاقلة في القدس، طلبت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عدم وجود تجمع وإطفاء أصوات الراديو، وذلك وسط غضب من الأهالي وصياح على الشرطة.

وحسب وكالة وفا الفلسطينية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشهيدة أبو عاقلة، وحاولت إملاء شروط على أسرتها تتمثل بعدم رفع الأعلام الفلسطينية، والأناشيد الوطنية، إلا أن الشبان والمشيعون تصدوا لهم، ومنعوهم من التواجد في المنزل.

استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة

يشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت صباح اليوم، استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاقتحام مخيم جنين، مشيرة إلى أنه جرى إصابتها برصاصة في الرأس، توفت على إثرها.