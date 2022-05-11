بمشاركة أبو مازن.. جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة غدا في رام الله

أعلنت الرئاسة الفلسطينية منذ قليل عن مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، في جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي وقعت صباح اليوم شهيدة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة

وبحضور رسمي وشعبي، تنطلق جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة من مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله بعد أن تم نقلها إلى المدينة التي تنتمي أصولها إليها.

وقبل أن تعلن الرئاسة عن مشاركة أبو مازن في جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة، كان أبو مازن قد هاتف وليد العمري مدير مكتب «الجزيرة» في فلسطين، وقدم التعازي في الصحفية «أبو عاقلة»، وقال إن فلسطين فقدت أحد فرسان الحقيقة، الذين عملوا بكل أمانة وصدق على نقل الرواية الفلسطينية للعالم، فضلًا عن المساهمة في توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه.

مشاركة كبيرة في جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة

وإلى جانب مشاركة الرئيس الفلسطيني، تدور التوقعات أن جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة ستكون جنازة مهيبة يشارك فيها كل فصائل الشعب الفلسطيني.

وكانت الصحفية شيرين أبو عاقلة استشهدت صباح اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي، حيث ورد من شهود عيان بالمنطقة أنها وقعت بسبب استهدافها من قبل قناص إسرائيلية أصابها في الرأس ما تسبب في وفاتها على الفور.

وأثار استشهاد الصحفية الفلسطينية غضب العالم العربي والإسلامي، كما أثار ردود فعل دولية واسعة انتقدت فيه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الذي عمل في الفترة الأخيرة على تضييق الخناق على الفلسطينيين.

وعلى الجانب الإسرائيلي حاول المسؤولون الإسرائيليون تحويل الاتجاه العالمي بتصريحات تدعي أن مسلحين فلسطينيين هم من قتلوا الصحفية الفلسطينية ومن بينهم متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي ران كوخاف، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إلا أن هذا الاتجاه لم يفلح.