الصناعات الغذائية: قرار الرئيس يدعم دوران عجلة الإنتاج

أعرب مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، عن بالغ شكره وسعادته بقرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعودة إلى استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج بنظام مستندات التحصيل.

وقال المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن هذه الخطوات التي تقوم بها الدولة وعلي رأسها قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعودة للعمل بمستندات التحصيل لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، يسهم بشكل كبير في توفير الخامات الأساسية للصناعة المحلية، كما يعد انحيازا صريحا للصناعة الوطنية والحفاظ على العمالة.

وأضاف «الجزايرلي» أن هذا القرار يدعم تيسير عملية الاستيراد والتجارة، كما يعد ضمانة لاستمرار عجلة الإنتاج وتوافر السلع واستقرار الأسواق في ظل الظروف العالمية الصعبة وأزمات الإمداد والشحن وارتفاع الأسعار، خاصة فيما يتعلق بتوفير الخامات الأساسية التي تعتمد عليها المصانع وعانى منها مجتمع الأعمال وقطاع الصناعات الغذائية، على وجه الخصوص في الفترة الأخيرة بسبب تأخر البنوك في فتح الاعتمادات البنكية.

وأعرب رئيس غرفة الصناعات الغذائية عن سعادته بقرار الرئيس، موجها الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، على هذا القرار الرشيد، ولمتابعتهم اليومية لموقف المصانع وحرصهم على الحفاظ على قوة العمل والعمالة للتأكد من دوران عجلة الإنتاج وزيادة الإنتاج والتصدير.

وتابع «الجزايرلي»: «كما تتقدم الغرفة بجزيل الشكر لمعالي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعته المستمرة مع الغرفة لضمان توافر السلع الغذائية بأسعار تنافسية ومساندته للقطاع، كما تتقدم غرفة الصناعات الغذائية بالشكر للدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري لتفهمه لأهمية تيسير توفير الخامات ومستلزمات الانتاج».

كما أكد «الجزايرلي» على أهمية استمرار الحوار المفتوح والتعاون المثمر بين الصناع والحكومة والجهات المعنية، والذي من أهم نتائجه إصدار هذا القرار وغيره من القرارات الجريئة والمهمة، التي تحافظ على الأمن الغذائي القومي، فضلاً عن دعم الصناعة الوطنية وقطاع التصنيع الغذائي لكونه أحد أعمدة الاقتصاد في مصر.