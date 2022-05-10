اتحاد المستثمرين: الرئيس تدخل لتسهيل الاستيراد في الوقت المناسب

أثنى اتحاد المستثمرين، على تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا وإصدار توجيهاته إلى المجموعة الوزارية الاقتصادية والبنك المركزي المصري، باستثناء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من قواعد الاستيراد التي وضعها البنك المركزي المصري، بداية من شهر مارس الماضي.

وعبر الدكتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، إن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا من أجل إنهاء معاناة المستثمرين والمصنعين الممتدة على مدار شهرين تقريبا، بعد إصدار البنك المركزي المصري قواعد لتنظيم عمليات الاستيراد، يدل على أن الرئيس يتابع كل كبيرة وصغيرة، ولا يجلس بعيداً عن مجتمع الأعمال.

تدخل الرئيس لحل الأزمة جاء في الوقت المناسب

وقال «هلال» لـ«الوطن»، إن تدخل الرئيس شخصيا قرار رائع جاء في الوقت المناسب بعد تعقد العملية الإنتاجية على مدار أكثر من شهرين بعد تقييد عمليات الاستيراد التي وضعها البنك المركزي المصري.

وفي مارس الماضي، طبق البنك المركزي المصري حزمة من القواعد لتنظيم عمليات الاستيراد من الخارج، وتضمنت أبرز القواعد وقف التعامل بنظام مستندات التحصيل المتبعة منذ فترة في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية التي اعتبرها مجتمع الأعمال في مصر أحد القرارات الصعبة التي أثرت على العملية الإنتاجية خلال الفترة الماضية.

اجتماع الرئيس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعا مع المجموعة الوزارية الاقتصادية حيث وجه خلال اللقاء باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها في مطلع مارس الماضي على العملية الاستيرادية.

توجيهات الرئيس اليوم تعني العودة للعمل بالنظام القديم من خلال التعامل بمستندات التحصيل وعدم الاعتماد على فتح الاعتمادات المستندية، كما وجه الرئيس بتشكيل مجموعة عمل وزارية يترأسها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع وجود الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، كأعضاء في المجموعة إلى جانب جهات الاختصاص الأخرى.