أول تعليق من نقابة الصحفيين المصرية بشأن اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة

في أول تعليق من نقابة الصحفيين المصرية بشأن استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، أدانت نقابة الصحفيين المصريين أعضاء ومجلسا ونقيبا بأشد العبارات جريمة اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي الزميلة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة بالأراضي المحتلة أثناء ممارسة مهام عملها الصحفي.

أول تعليق من نقابة الصحفيين المصرية بشأن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

وقالت النقابة في أول تعليق من نقابة الصحفيين المصرية بشأن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، في بيان منذ قليل: تنعي النقابة شهيدة الصحافة ببالغ الحزن والأسى، وتعزي أهلها وأصدقائها وزملائنا الصحفيين الفلسطينيين ونقابة الصحفيين الفلسطينية، تطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بمحاسبة دولة الاحتلال على جريمتها الأخيرة في حق شهيدة الصحافة وتدعو إلى فتح تحقيق دولي موسع حول هذه الجريمة وكل جرائم قوات الاحتلال المتكررة فى حق الصحفيين الفلسطينيين، بالمخالفة لكل القوانين الدولية، كما تطالب كل الجهات الأممية المختصة بحماية زملائنا الصحفيين الفلسطينين في ممارسة عملهم المهني من اعتداء من قوات الاحتلال الاسرائيلي عليهم.

نقابة الصحفيين تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية

وفي أول تعليق من نقابة الصحفيين المصرية بشأن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، أكدت نقابة الصحفيين، أنها تشد على أيدي زملائنا الصحفيين الذين يعملون في الأراضي المحتلة فهم عين العالم على حقيقة ما يجري في فلسطين، وتدعوهم إلى توخي الحذر والحيطة أثناء تأديتهم واجبهم المهني.

وجددت النقابة دعمها الكامل لكل حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وفي دولة مستقلة على أراضيه كما أقرتها له كل مقررات الشرعية الدولية.

وتخصصت الصحفية شيرين أبو عاقلة، في الصحافة المكتوبة، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك في الأردن، بعدما درست الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، لتعود إلى فلسطين، وتنقل ما يحدث في الداخل الفلسطيني من انتهاكات تمارس ضد شعبها من قبل المحتل الإسرائيلي، لتكون واحدة من أفضل المراسلات الصحفيات في تغطية الأحداث الفلسطينية في الداخل.