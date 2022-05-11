اتحاد الإذاعات الإسلامية ينعى استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

أدان اتحاد الإذاعات الإسلامية برئاسة الدكتور عمرو الليثي، اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإعلامية شيرين أبو عاقلة، بالقرب من مخيم جنين، وإصابة الصحفي علي السمودي منتج قناة الجزيرة.

وأوضح الاتحاد في بيان رسمي أن قتل شيرين أبو عاقلة وإصابة علي السمودي جريمة شنيعة وانتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وتعديا سافرا على حرية الإعلام والتعبير وحق الشعوب في الحصول على المعلومات.

اتحاد الإذاعات الإسلامية يدعو إلى التحرك العاجل لمنع الاحتلال من ارتكاب المزيد من الانتهاك

كما يدعو إلى التحرك العاجل لمنع سلطات الاحتلال من ارتكاب المزيد من الانتهاك لحرية التعبير والمعلومات، واتخاذ كل الإجراءات لوقف العنف ضد الفلسطينيين والعاملين في وسائل الإعلام، وضرورة حمايتهم، ومساءلة الاحتلال على هذه الجريمة المروعة وتقديم الضالعين فيها إلى العدالة الدولية، حيث أن التصعيد والإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشكل تهديدا خطيرا للجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، وتعوق استئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.

ويقدم تعازيه لعائلة الشهيدة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة ولأسرة الصحافة الفلسطينية والعربية وكل أبناء الشعب الفلسطيني، متمنياً الشفاء للصحفي علي السمودي الذي أصيب مع الشهيدة الفلسطينية.

وفاة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية خبر وفاة الصحفية شيرين أبو عاقلة، صباح اليوم، عم عمر يناهز الـ51، إثر تعرضها للإصابة من قبل طلقات من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وحرص عدد كبير من النجوم والإعلاميين والصحفيين على نعي الصحفية الراحلة.

وكان من أبرزهم نعي المطرب الفلسطيني يعقوب شاهين الذي نشر عبر حسابه على «تويتر» قائلًا: «رحلت عنا أيقونة الإعلام العربي والفلسطيني، من كانت تنقل صورة الحقيقة والحق».