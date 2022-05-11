«البحوث الإسلامية» يكرّم الفائزين في مسابقة «الجائزة» «صور»

كرّم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اليوم الفائزين في مسابقة «الجائزة» والتي عقدت على مدار الشهر الكريم بالتعاون مع التليفزيون المصري، حيث استقبل المجمع أجوبة الجمهور للسؤال المطروح للمشاهدين عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك».

وأكد الأمين العام الدكتور نظير عيّاد خلال تكريم الفائزين بحضور مساعديه ظهر اليوم، على الدور المهم الذي تعكسه هذه المسابقة من اهتمام الأزهر الشريف برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب – شيخ الأزهر بالجانب التثقيفي لدى الجمهور العام في ظل الحاجة إلى الوعي المجتمعي الذي يعد ضمانة لحماية الناس من كل فكر منحرف بعيد عن وسطية الإسلام وسماحته.

عياد: المشاركة الفاعلة من الجمهور العام رسالة إيجابية

وذكر الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية في كلمته قبل تكريم الفائزين أن المشاركة الفاعلة من الجمهور العام رسالة إيجابية تؤكد في مضامينها على أن المجتمع لا يزال بخير يعي ما يدور حوله ويستطيع أن يميز الخبيث من الطيب، مشيرًا إلى أن القراءة والمعرفة أساس لرقي أي مجتمع وتقدمه.

كان المجمع قد أعلن بداية شهر رمضان عن عقد مسابقة «الجائزة» بالتعاون مع التليفزيون المصري، إذ تم توزيع جوائز يومية على الجمهور من خلال أسئلة الشارع، كما تم تخصيص سؤال للمشاهدين في المنازل أتيح عبر صفحة المجمع الرسمية على «فيسبوك».

انطلاق دورة «تفكيك الفكر المتطرف»

وفي سياق متصل انطلقت فعاليات دورة «تفكيك الفكر المتطرف» التي تنظمها أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، تحت رعاية الإمام الأكبر دأحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والتي تستمر لمدة أسبوعين، بمشاركة 45 إماماً وداعية من دولة ليبيا.

وصرح د. حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، أنَّ هذه الدورة تأتي في ظل توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأهمية تأهيل الأئمة والوعاظ الوافدين، ليكونوا سفراء للأزهر في بلادهم؛ ونشر وسطية الإسلام وتعاليمه السمحة، وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة عن الدين الإسلامي الحنيف.