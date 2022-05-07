رئيس التحرير

محمود مسلم

«البحوث الإسلامية» يدين الهجوم الإرهابي: عمل إجرامي لا يرتكبه إلا مفسدون في الأرض

كتب:

إسراء سليمان
08:41 م | السبت 07 مايو 2022
الدكتور نظير عيَّاد الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية

الدكتور نظير عيَّاد الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية

أدان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الهجوم الإجرامي الذي وقع اليوم من مجموعة من الإرهابيين واستهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود، وإصابة 5 آخرين.

مجمع البحوث: مرتكبو الهجوم الإرهابي بسيناء لا يعرفون عن الدين شيئا

وأكد المجمع أن هذا العمل الإجرامي لا يرتكبه إلا مفسد في الأرض تجرّد من كل معاني الإنسانية واتخذ من منهجه الفاسد سبيلًا لتبرير أعماله الإجرامية، التي لا تعرف عن الدين ولا الوطن شيئًا.

كما وجّه مجمع البحوث الإسلامية التحية لأبطال الجيش والشرطة المرابطين للحفاظ على الوطن وحمايته من كل المعتدين والمفسدين في الأرض، مؤكدًا دعمه لهؤلاء الأبطال في حربهم ضد الإرهاب.

مجمع البحوث يعزي أسر شهداء الوطن

كما يتقدم المجمع بخالص العزاء للشعب المصري والقيادة السياسية الحكيمة وقواتنا المسلحة الباسلة وقوات الشرطة وأسر الشهداء، داعيًا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للمصابين.

اقرأ المزيد:

مستقبل وطن ينعى شهداء القوات المسلحة خلال الهجوم الإرهابي بغرب سيناء

«البيطريين» و«الزراعيين» تدينان الهجوم الإرهابي على نقطة رفع المياه غرب سيناء

محافظ بني سويف ينعى شهداء إحباط الهجوم الإرهابي غرب سيناء

الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على نقطة رفع المياه غرب سيناء وينعى الشهداء

مصر تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال
بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.