«البحوث الإسلامية» يدين الهجوم الإرهابي: عمل إجرامي لا يرتكبه إلا مفسدون في الأرض

أدان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الهجوم الإجرامي الذي وقع اليوم من مجموعة من الإرهابيين واستهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود، وإصابة 5 آخرين.

مجمع البحوث: مرتكبو الهجوم الإرهابي بسيناء لا يعرفون عن الدين شيئا

وأكد المجمع أن هذا العمل الإجرامي لا يرتكبه إلا مفسد في الأرض تجرّد من كل معاني الإنسانية واتخذ من منهجه الفاسد سبيلًا لتبرير أعماله الإجرامية، التي لا تعرف عن الدين ولا الوطن شيئًا.

كما وجّه مجمع البحوث الإسلامية التحية لأبطال الجيش والشرطة المرابطين للحفاظ على الوطن وحمايته من كل المعتدين والمفسدين في الأرض، مؤكدًا دعمه لهؤلاء الأبطال في حربهم ضد الإرهاب.

مجمع البحوث يعزي أسر شهداء الوطن

كما يتقدم المجمع بخالص العزاء للشعب المصري والقيادة السياسية الحكيمة وقواتنا المسلحة الباسلة وقوات الشرطة وأسر الشهداء، داعيًا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للمصابين.