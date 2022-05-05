«البحوث الإسلامية» يعلن حصاده خلال شهر رمضان: «500 فيديو دعوي وتوعوي»

أعلن المركز الإعلامي لمجمع البحوث الإسلامية، أن صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للمجمع، شهدت نشاطا دعويًا مكثفًا خلال أيام شهر رمضان الكريم.

وضمت الفيديوهات 500 فيديو دعوي وتوعوي على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديوهات تعريفية عن الإسلام ونبيه باللغة الإنجليزية، توجيهات دعوية بلغة الإشارة للصم والبكم، فتاوى يومية وبعض الأحكام الفقهية، ومواجهة حاسمة للأفكار المنحرفة وتفنيد شبهات الملحدين، هكذا جاء حصاد مجمع البحوث الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك.

٣٠٠ فيديو دعوي وتوعوي

كما أعلن المركز الإعلامي لمجمع البحوث الإسلامية أنه تم إنتاج ونشر ما يقرب من ٣٠٠ فيديو دعوي وتوعوي وفتاوى عبر صفحة المجمع على الفيس بوك باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ومتابعة الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد إن الأزهر الشريف يولى الأنشطة الدعوية في رمضان اهتمامًا خاصًّا؛ لما في هذا الشهر من مميزات وفضائل تساعد المسلم على مضاعفة حسناته؛ حيث شملت خطة شهر رمضان المبارك التواصل المباشر مع الجماهير، إضافة إلى التواصل الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتنوعت البرامج التوعوية الإلكترونية وتجاوز عددها نحو (10) برامج رئيسة إضافة إلى فيديوهات منفردة، ما بين برامج ناقشت قضايا فكرية، أخرى برامج دعوية تناولت استغلال فضائل الشهر الكريم، فضلًا عن مناقشة مجموعة من المفاهيم المهمة والتي تتعلق بقضايا عقدية وحياتية يحتاج الناس إلى فهمهما فهمًا منضبطًا.

برنامج «نحو فهم سليم»

وقدم المجمع في شهر رمضان برنامج «نحو فهم سليم» الذي استعرضت حلقاته شرحًا مبسطًا لبعض القضايا العقدية والفلسفية التي يحتاج الناس فيها إلى فهم واضح ودقيق؛ حيث تعرض البرنامج لقضية الإلحاد، مفندًا شبهات الملحدين، وموضحًا آثار الإلحاد على الأفراد والمجتمعات، ومركزًا على سبل مواجهته، إضافة إلى بعض المفاهيم والقضايا المهمة الأخرى كمفهوم الحب، والزهد، وعلاقة العقيدة بالشريعة، وما يثار من مفاهيم تتعلق بالعلاقة بين العقل والنقل.

كما قدمت الصفحات الرسمية برامج «فرصة» و«بداية جديدة» للوقوف على سبل الاستغلال الأمثل لشهر رمضان المبارك من خلال بيان الأعمال الصالحة وفضلها خلال الشهر المبارك، والاستفادة من هذا الشهر كبداية لإحداث تغييرات ذاتية تحقق صالح الفرد والمجتمع، كما تعرض برنامج «بلسان عربي مبين» إلى القراءات المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض آيات القرآن الكريم، وتوجيهها من حيث اللغة والمعنى، إضافة إلى فتاوى الصيام التي تعرضت لأهم الأحكام والمسائل التي تشغل بال المجتمع، ومنها ما تعلق بالصيام وأخرى بالمعاملات والعبادات.

200 فيديو يناقش قضايا مختلفة

كما قدم وعاظ الأزهر الشريف عددًا من الفيديوهات الدعوية على الصفحات الخاصة بهم على وسائل التواصل الاجتماعي بلغت نحو 200 فيديو، ناقش كل فيديو فيها فكرة دعوية مستقلة، كما قدمت واعظات الأزهر مجموعة من الخواطر الدعوية وبعض الفيديوهات باللغة الإنجليزية استهدفت التعريف بالإسلام وعظمته وجوانب الرحمة والإنسانية في شريعته، والتعريف بشخصية النبي ﷺ في مواقفه المتنوِّعة، فضًلا عن فتاوى الصيام الخاصة بالنساء، إضافة إلى بيان بعض الأحكام بلغة الإشارة للصم والبكم.

كما نظمت اللجنة العليا للدعوة بالمجمع خلال شهر رمضان المبارك بمدينة البعوث الإسلامية برنامجًا دعويًّا بعنوان: «التعريف بنبي الإنسانية»؛ شرح فيه وعَّاظ الأزهر وواعظاته السيرة النبوية للإمام ابن كثير - رحمه الله - في ثلاثين حلقة، وكتاب (الأربعون النووية) للإمام النووي -رحمه الله- في ثلاثين حلقة أخرى. كما نظم وعاظ وواعظات الأزهر مجموعة من الدروس الدعوية بالجامع الأزهر الشريف خلال أيام الشهر الكريم.