شركة «شل» تعلن تخارجها من روسيا وبيع ممتلكاتها بعد الحرب الأوكرانية

أعلنت شركة «شل بي إل سي»، الهولندية أنها تجري محادثات لبيع محطات الوقود التابعة لها في روسيا، بعد انسحابها من البلاد ردًا على الحرب في أوكرانيا.

وقالت الشركة في بيان لها، إنه تم تأكيد المفاوضات الجارية بشأن بيع الشركة التي تمتلك شبكة بيع بالتجزئة ومصنع زيوت التشحيم يقع في تورجوك، وأضافت الشركة أن أولوياتها الرئيسية هي سلامة موظفيها وعملياتها، والحفاظ على التوظيف والامتثال للتشريعات الروسية.

وذكرت مجلة «فوربس»، في وقت سابق، نقلاً عن مصدر لم تحدد هويته من مكتب شل في روسيا، أن شركة «لوك أويل بي جي إس سي»، ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، والتي تمتلك شبكة تجزئة خاصة بها، هي المشتري الأكثر ترجيحًا.

الشركة تضم 370 موقعا في روسيا

وتضم شبكة البيع بالتجزئة التابعة لـ شركة شل أكثر من 370 موقعًا ذا علامة تجارية في 28 مدينة روسية، وفقًا لموقعها الإلكتروني على الإنترنت.

وأكد سيرجي ستارودوبتسيف، رئيس شركة شل روسيا، في بيان منفصل على موقع الشركة، أن عمليات مواقع البيع بالتجزئة التابعة للشركة وكذلك مصنع زيوت التشحيم سيتم تعليقها مؤقتًا خلال الأيام المقبلة.

وأعلن منتج النفط ومقره لندن عن نيته الخروج من روسيا في نهاية فبراير، قائلاً إنه يأسف لعمل الكرملين العدواني العسكري الأحمق.

وتشمل استثمارات شل الرئيسية في البلاد الشراكة مع شركة غازبروم في مشروع سخالين -2 للغاز الطبيعي المسال، كما لعبت دورًا في تمويل خط أنابيب الغاز المثير للجدل «نورد ستريم 2» من روسيا إلى ألمانيا.

ويوم الخميس ، تلقت شركة شل رسوم انخفاض بقيمة 3.89 مليار دولار فيما يتعلق بالخروج المزمع من روسيا، كان نحو 15 ٪ منها متعلقًا بشل نفط.