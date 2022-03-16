مذكرة تفاهم بين «شل مصر» و«الوطنية للتدريب» للتعاون في مجالات التدريب

وقعت شركة شل مصر والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، مذكرة تفاهم لدمج برنامج Shell NXplorers التدريبي المتخصص في تطوير الحلول المستدامة للمشكلات، في مختلف برامج التدريب بالأكاديمية، بهدف تعزيز التعاون بينهما في بناء قدرات الشباب وصقل مهاراتهم وإعداد قادة المستقبل، بالإضافة إلى استغلال البرنامج في تدريب موظفي الأكاديمية وتنمية قدراتهم.

وأشاد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الذي حضر التوقيع، بالتعاون بين «شل مصر» والأكاديمية الوطنية للتدريب التي استطاعت تحقيق نجاحاً لافتاً للنظر خلال فترة وجيزة منذ إنشائها فى أغسطس 2017، واستطاعت تحقيق طفرة فى مجالات التدريب والتنمية البشرية للكوادر الشابة فى قطاعات الدولة المختلفة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم من خلال توفير بيئة تدريبية علمية وعملية.

تعاون مثمر بين «شل مصر» والأكاديمية الوطنية للتدريب

كما أشاد الوزير بالتعاون المثمر بين قطاع البترول وشركة شل خلال مسيرة عملها في مصر والممتدة لأكثر من 110 أعوام، مؤكدًا أن مذكرة التفاهم تتوافق مع رؤية قطاع البترول، التي تهدف في المقام الأول إلى الاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري وإعداد الكوادر المتميزة، وتوفير التدريب اللازم للعاملين من خلال برنامج الإدارة الشابة والمتوسطة بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، والذي يعمل على إعداد قيادات شابة وفق أسس علمية وعملية متقدمة بشكل مستمر والاستفادة منهم خلال الفترة القادمة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن مذكرة التفاهم مع «شل مصر» تأتي كاستمرار لنجاح برنامج NXplorers الذي جرى تنفيذه للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة وورشة العمل الموسعة التي نظمتها شل مصر بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة.

الاستثمار في رأس المال البشري

كما أثنت راغب على مستوى المتدربين من العاملين بوزارة البترول، مشيدة أيضًا بدور وزارة البترول والثروة المعدنية في الاهتمام بالاستثمار في رأس المال البشري والاهتمام بتدريب الكوادر القيادية كعامل أساسي للتطوير.

وقال خالد قاسم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركات شل في مصر «إن عنصر الشباب من أهم العناصر المحركة والداعمة والمتفاعلة مع عملية التنمية الشاملة والمستدامة لرؤية مصر2030، وبدونهم لا يمكن لأي تعمير أو بناء أو تقدم أن يأخذ مكانه في المجتمع»، مشيراً إلى أن استراتيجية «شل مصر» كمستثمر مسؤول حريصة على المشاركة في برامج الاستثمار المجتمعي التي تولي اهتماماً كبيراً بإعداد الكوادر الشابة وتنمية مهاراتها لتصبح قادة المستقبل.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين «شل مصر» والأكاديمية الوطنية للتدريب في مجال تنمية ريادة الأعمال في مسارات الاستدامة البيئية والتحول إلى الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، ويتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.