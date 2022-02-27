" شل مصر" تتعاون مع "إيجاس" في مشاريع إزالة الكربون من الغاز الطبيعي 

وقعت شركة «شل مصر» مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» في مجال مشروعات إزالة الكربون من منشآت إنتاج ومعالجة الغاز الطبيعي في مصر لتعزيز الانتقال للطاقة النظيفة.

جاء ذلك على هامش مشاركة ورعاية «شل مصر» لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس» المنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يعد المعرض الرائد في قطاع النفط والغاز والطاقة في منطقة شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.

تحديد خيارات إزالة الكربون المنبعث من منشآت معالجة الغاز المصرية

وبحسب بيان رسمي قالت «إيجاس» إنَّه بموجب مذكرة التفاهم يتعاون الطرفان في تحديد خيارات إزالة الكربون المنبعث من منشآت معالجة الغاز المصرية وإجراء تقييم مشترك لجدوى إزالة الكربون فى هذه الأصول.

ويتضمن التعاون بين شركة شل مصر و«إيجاس» تحديد المنشآت المستهدفة التي يمثل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منها محل اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية، وتبادل أفضل الممارسات فيما يتعلق باستراتيجيات إزالة الكربون، بالإضافة إلى تقييم الجدوى الفنية والمالية لهذه الاستراتيجيات.

وفي سبيل وضع الإطار العام لهذا المشروع الحيوي الذي يستهدف الوصول إلى طاقة نظيفة ومستدامة يقوم الطرفان بموجب مذكرة التفاهم بالتواصل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية للإسهام في دراسات الجدوى وتحديد الإطار الزمني اللازم لاستراتيجيات إزالة الكربون وحتى دخولها حيز التنفيذ.

وقال خالد قاسم، رئيس مجلس إدارة شركات «شل» في مصر: «تفتخر شركه شل مصر بهذا التعاون التنموي مع الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي إيجاس والذي يهدف لإزالة الكربون من قطاع الطاقة المصري، إن هذا التعاون مع الحكومة المصرية يساعد في وضع الأطر التنظيمية لدعم فرص إزالة الكربون، للوصول إلى طاقة نظيفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

رئيس «شل»: مصر تسعى إلى خفض مستوى الانبعاثات

وأكّد أنَّ مصر وجميع دول العالم تسعى إلى خفض مستوى الانبعاثات الى مستوى الصفر وهو ما يعزز الشراكة بين شركة شل والحكومة المصرية لإيجاد حلول تقنية وتجارية مبتكرة لتزويد الطاقة بانبعاثات أقل من ثاني أكسيد الكربون.

وعلى صعيد منفصل، وقعت شركة «شل مصر» مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بين عدد من الشركات العاملة في مجال البترول والثروة المعدنية لرعاية المرحلة الرابعة من خطة تأهيل وتدريب كوادر الإدارة الشابة والمتوسطة بوزارة البترول ضمن برنامج مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، كما تعمل على إعداد جيل جديد من القيادات الشابة المتميزة والقادرة على تولي المناصب القيادية في قطاع البترول في المستقبل.

وبموجب مذكرة التفاهم يتلقى المتدربون تدريباً شاملاً ومتكاملاً يتماشى مع المعايير الدولية وأحدث الممارسات، بما يؤدي إلى إثراء خبرتهم المهنية وينعكس إيجاباً على أدائهم وبيئة عملهم.

ويشمل التدريب برامج تدريبية على محاكاة وظيفية محتملة مع موظفي شل ذوي الخبرة ومد المشاركين بالخبرات التي تعزز قدراتهم، إضافة إلى برامج التدريب التي تستهدف المشاركين المختارين ويقدمها موظفو شل داخل الشركة نفسها، والبرامج التدريبية التي يقدمها خبراء من جهات خارجية في مواقع مختلفة داخل مصر أو في الخارج وكذلك البرامج الإضافية ووحدات التعلم التي سيجرى تطويرها من قبل الأطراف على أساس الاحتياجات والمصالح المحددة للمشاركين المختارين.