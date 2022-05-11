أوكرانيا تعلق تدفق ثلث الغاز الروسي إلى أوروبا

قالت أوكرانيا، إنها ستعلق تدفق الغاز عبر نقطة عبور تقول إنها تنقل ما يقرب من ثلث الوقود الذي ينقل من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا، وألقت باللوم على موسكو في هذه الخطوة، وقالت إنها ستنقل التدفقات إلى أماكن أخرى، وذلك بحسب صحيفة «جارديان» البريطانية.

«جتسو» تعلن حالة «القوة القاهرة»

وقالت الهيئة المسؤولة عن تشغيل ونقل نظام الغاز في أوكرانيا «جتسو»، إنها ستوقف الشحنات عبر طريق سوخرانيفكا اعتبارًا من اليوم، معلنة حالة «القوة القاهرة»، وهو بند يتم تطبيقه عندما تتعرض شركة ما لشيء خارج عن إرادتها، وفقًا لتقارير وكالة «رويترز».

لكن شركة جازبروم ، التي تحتكر صادرات الغاز الروسي عبر خط الأنابيب، قالت إنه من المستحيل من الناحية التكنولوجية تحويل جميع الأحجام إلى نقطة ربط «سودجا» الموجودة في الغرب، كما اقترحت أوكرانيا.

القوات الروسية بدأت نقل الغاز إلى منطقتين انفصاليتين

وقال الرئيس التنفيذي لمشغل الغاز في أوكرانيا «جتسو» سيرجي ماكوجون لوكالة «رويترز»، إن القوات الروسية بدأت في نقل الغاز عبر أوكرانيا وإرساله إلى منطقتين انفصاليتين تدعمهما روسيا في شرق البلاد، وقالت الشركة إنها لا تستطيع العمل في محطة الغاز في نوفوبسكوف بسبب تدخل قوات روسيا في العمليات الفنية ، مضيفة أنها يمكن أن تحول التدفق المتأثر مؤقتًا إلى نقطة الربط الفعلية «سودجا» الواقعة في الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا.

تعليق تدفقات الغاز ليس له تأثير على السوق المحلية الأوكرانية

وقال يوري فيترينكو رئيس شركة الطاقة الحكومية الأوكرانية «نفتوجاز» لـ«رويترز»، إن تعليق أوكرانيا لتدفقات الغاز الروسي عبر طريق سوخرانيفكا لا ينبغي أن يكون له تأثير على السوق المحلية الأوكرانية، وقالت شركة الغاز الحكومية في مولدوفا، وهي دولة على الحدود الغربية لأوكرانيا ، إنها لم تتلق أي إشعار من «جتسو» أو غازبروم بأن الإمدادات ستتوقف.

يذكر أن أوكرانيا ظلت طريق عبور رئيسي للغاز الروسي إلى أوروبا، حتى طوال الحرب الروسية في أوكرانيا.