ضبط كميات من الأقماح المحلية داخل مطحن خاص بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أن أجهزة الرقابة التموينية بالمحافظة تمكنت من ضبط كميات كبيرة من الأقماح المحلية داخل مطحن خاص بمدينة أسيوط الجديدة، مخصص لإنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72%، بالمخالفة للقرار الوزاري الخاص بحظر استخدام الأقماح المحلية في إنتاج الدقيق الفاخر بالمطاحن الخاصة.

وشدد محافظ أسيوط، في بيان صدر عن مكتبه اليوم الأربعاء، على ضرورة الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده ومنع تداوله، إلا وفق الضوابط المقررة، مؤكداً على تكثيف الحملات الرقابية اليومية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات، والقضاء على السوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضربات قوية لتموين أسيوط

وأشاد محافظ أسيوط بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مديرية ومباحث التموين، وتوجيه ضربات قوية ومتلاحقة لبعض ضعاف النفوس من المتاجرين بأقوات المواطنين، مؤكداً استمرار ملاحقتهم، والضرب بيد من حديد لكل مخالف أو فاسد.

حملة مكبرة من التموين

وأوضح محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بأسيوط، أنه تم شن حملة مكبرة بالاشتراك بين مديرية التموين ومباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء، وتمكنت من ضبط مطحن خاص بدائرة مدينة أسيوط الجديدة، مخصص لإنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72%، وبه كميات كبيرة من الأقماح المحلية، وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري الخاص بحظر استخدام الأقماح المحلية، بدون ترخيص من وزارة التموين، في إنتاج الدقيق الفاخر بالمطاحن الخاصة، واستخدامها في إنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72% وتم التحفظ على الكمية ويجري جردها لمعرفة كميتها.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأكد «إسماعيل» أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، لافتًا إلى مواصلة المديرية جهودها في الحملات، للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.