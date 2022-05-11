ضبط 4 أطنان مواد غذائية ولحوم فاسدة في حملات تموينية بالمنوفية

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية، وأسفرت عن ضبط 4 أطنان مواد غذائية ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في عدد من المراكز، وذلك وفق توجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات اليومية والتواجد الميداني المستمر للمسؤولين في التموين، بالتعاون مع مسؤولي الوحدات المحلية، لتذليل العقبات في شن الحملات التموينية.

تحرير 300 محضر تمويني متنوع بالمنوفية

وأكد مصدر مسؤول في مديرية التموين بالمنوفية أنَّه تمّ تحرير 300 محضر متنوع في حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية، موضحا أنه تم ضبط أكثر من طن لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلا عن عدد من المنتجات الغذائية والجبن، وجرى تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ومصادر المضبوطات.

وأضاف المصدر المسؤول بمديرية التموين في المنوفية، أنَّ الحملات مستمرة لضبط الأسواق والوقوف على صلاحية المنتجات، فضلا عن التزام البائعين بالأسعار وعدم المغالاة، ومنع الاحتكار في السلع، حفاظا على سلامة وحقوق المواطنين، مؤكداً أن عدد من الجهات التنفيذية يشاركون في شن الحملات، موضحا أن اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، يولي اهتماما كبيرا بضبط الأسواق حفاظاً على المواطنين.

الطب البيطري يضبط لحوم فاسدة

وعلى صعيد متصل، تواصل مديرية الطب البيطري في المنوفية، حملاتها على المجازر ومحال الجزارة، وتمكنت حملة من ضبط كمية من اللحوم المفرومة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة تحقيقها في الواقعة.