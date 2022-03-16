ضبط 23 طن دقيق فاخر قبل طرحها في السوق السوداء بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة بالتنسيق مع مباحث التموين حملات مكبرة على الأسواق بمركزى «أبو المطامير - دمنهور» لفرض الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والسلع التموينية ومراقبة الجودة والأسعار وضمان وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

أسفرت الحملات عن ضبط 680 صفيحة سمن نباتي 11كيلو و 23.5 طن دقيق فاخر 72% تم احتكارها لعمل أزمة بالأسواق.

كما تمكنت إدارة تموين دمنهور من ضبط 33 ألف قطعة حلوى 698 عبوة عصير مجهول المصدر ومصنعه بداخل مصانع بير سالم.

وتم ضبط 2000 كيلو جرام أرز مجهول المصدر بداخل هايبر ماركت و450 عبوة مواد غذائية (مياه غازية وشيكولاتة وباتيه) منتهية الصلاحية بداخل أحد السلاسل التجارية و10 أطباق بيض منتهي الصلاحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة تموينية ومحاضر

كما نفذت إدارة تموين إدكو حملة تموينية مكبرة أسفرت عن تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، كما تحرير 6 محاضر لأحد المحال التجارية لوجود بعض المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.

ومن جانبه، وجَّه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار.

كما شدد محافظ البحيرة على التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.