ضبط 6.5 طن دقيق فاخر وأسماك مجهولة المصدر بالغربية

تمكنت مديرية التموين في محافظة الغربية، اليوم الخميس، من ضبط 6.5 طن دقيق فاخر وأسماك مجمدة ورنجة، مجهولة المصدر، وبدون تاريخ الصلاحية وإنتاج، داخل مصنع ومخزن بالمحلة الكبرى.

حملات تموينية على المحلات والأسواق لتأمين أرواح المواطنين

تلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريراً بتمكن الرقابة التموينية بالمديرية، بالاشتراك مع إدارة تموين المحلة الكبرى، من ضبط 5 طن دقيق فاخر بدون تاريخ إنتاج وصلاحية، داخل مخزن دقيق فاخر وأعلاف بدون ترخيص، بالإضافة إلى ضبط 1200 كيلوجرام أسماك مجمدة بدون فواتير، و300 كيلو رنجة مدخنة، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي قبل بيعها للجمهور.

وتم التحفظ على المضبوطات فى الواقعتين، وتحرير المحاضر اللازمة لأصحابها، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

محافظ الغربية يوجه بشن حملات تموينية على المحلات ومحطات المواد البترولية

ووجه محافظ الغربية، الدكتور طارق راشد رحمي، في وقت سابق، مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين، لتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية، ومحطات المواد البترولية، للتأكد من صلاحية المعروض، ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، وعدم التلاعب بالأسعار.

توجيهات محافظ الغربية للقضاء على تهريب السلع المدعمة للسوق السوداء

كما شدد محافظ الغربية، في توجيهاته إلى مساعديه، على أهمية التصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، وتطبيق القانون على جميع المخالفين، على مستوى قرى ومراكز المحافظة خلال الفترة المقبلة.