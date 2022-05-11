تعرف على عقوبة عدم إخطار «الداخلية» إلكترونيا بالشقق المؤجرة: سنة سجن

أتاحت وزارة الداخلية عددًا كبيرًا من خدماتها إلكترونيًا، والتي توفر على طالب تلك الخدمات الكثير من الوقت والجهد، فضلًا عن سهولة الحصول على الخدمة بكل يسر، ومن بين تلك الخدمات إمكانية إخطار الوزارة بالشقق والعقارات والمزارع المؤجرة إلكترونيا منعًا للمساءلة القانونية.

الشقق المؤجرة

عقوبة عدم تسجيل الشقق المؤجرة بحسب مصدر أمني، هي: «الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة من بطاقة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب».

خطوات التسجيل الكترونيا

ولتسجيل تلك الشقق والعقارات المستأجرة إلكترونيا يجب إنشاء حساب على الموقع، من أعلى الصفحة الرئيسية، من خانة «تسجيل دخول»، وبعدها اختيار «إنشاء حساب جديد»، ومن ثم إدخال البيانات الشخصية الصحيحة، والرقم القومي للاستفادة بالخدمات المقدمة، ثم تسجيل بيانات العقارات أو الأراضي المؤجرة بقاعدة بيانات وزارة الداخلية، منعًا للمساءلة في حالة وقوع أي مخالفة بها، عبر اختيار الخدمة من صفحة الوزارة الرئيسية بعد تسجيل الدخول.

ويتم التسجيل وفق الخطوات التالية في وقت لا يتجاوز 5 دقائق:

1 ـ الدخول على موقع (https://www.moi.gov.eg).

2 ـ تسجيل الدخول.

3 ـ إنشاء حساب على الموقع لإتاحة تسجيل البيانات.

4 ـ اختيار تسجيل شقق ومحلات مؤجرة.

5 ـ تسجيل البيانات الخاصة بالعقار أو الشقة المستأجرة.

6 ـ إرسال الطلب.

7 ـ اختيار وسيلة الدفع.

وسائل الدفع

ويتم أداء الخدمة باستخدام آليات الدفع والتحصيل الإلكتروني عن طريق البطاقات الائتمانية أو شركات التحصيل غير النقدي، وتمت مراعاة كافة المعايير القياسية لنظم تأمين وحماية البيانات والمعلومات الخاصة بتلك الخدمة.