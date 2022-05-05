مصرع وإصابة 6 أشخاص في حوادث متفرقة بآخر أيام عيد الفطر بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بالتصريح بدفن 3 جثث ضحايا 4 حوادث تصادم وغرق وشنق، شهدتها مدن المحافظة خلال الساعات الماضية، وطلبت الجهات المعنية تحريات المباحث حول الوقائع الـ4 التي أسفرت عن مصرع وإصابة 6 أشخاص، فيما تمكنت أجهزة المرور من إعادة الحركة المرورية لطبيعتها في موقعي حادثين.

«الوطن» أجرث بثا مباشرا لمتابعة تفاصيل الـ4 حوادث المؤلمة التي شهدتها القليوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، في آخر أيام عيد الفطر المبارك، وأسفرت عن مصرع 3 وإصابة 3 آخرين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع 4 حوادث تصادم وشنق وغرق، أسفرت عن مصرع وإصابة 6 أشخاص.

غرق شاب في كفر شكر

وانتقلت أجهزة الأمن بالقليوبية إلى موقع الحادث الأول الذي وقع في كفر شكر، حيث لقي طالب مصرعه غرقا بمياه فرع دمياط بمنطقة عزبة الجندي التابعة للوحدة المحلية بأسنيت دائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ بغرق شاب بمياه فرع دمياط بمنطقة عزبة الجندي التابعة للوحدة المحلية بأسنيت دائرة مركز شرطة كفر شكر.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وجرى الدفع بفرق الإنقاذ النهري لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين غرق الشاب «شادي محمد صلاح»، 15 سنة، طالب، بمياه فرع دمياط بمنطقة عزبة الجندي التابعة للوحدة المحلية بأسنيت دائرة مركز شرطة كفر شكر.

شاب يتخلص من حياته

وفي قليوب، كشفت تحريات مباحث قسم قليوب، عن وجود خلافات زوجية بين شاب أقدم على إنهاء حياته وزوجته منذ عدة أشهر، وعلى أثرها تركت الزوجة منزل الزوجية وأثناء ذهابه لها لأسرتها رفضت العودة إليه، مما أدى إلى دخوله في حالة نفسيه واكتئاب، وقرر التخلص من حياته شنقا داخل مسكنه.

وكان قد شهد شارع الجمعية بدائرة قسم قليوب، حادثا مأساويا، حيث أقدم شاب على التخلص من حياته شنقا داخل مسكنه، وتم التحفظ على الجثة بمستشفى قليوب، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد محمد أشرف رئيس مباحث قسم قليوب، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بشارع الجمعية بمركز قليوب، بتخلص شاب من حياته شنقا داخل مسكنه.

وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى «رضا ع. ع»، 32 سنة، وتم نقلها للمستشفى تحت تصرف النيابة، التي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بدفن الجثة.

حادثان على طريق «القاهرة الإسكندرية»

فيما شهدت محافظة القليوبية، حادثي تصادم على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، أسفرا عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها التعليمي، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات محافظة القليوبية يفيد وقوع حادثي تصادم على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادثين، وتبين أن الحادث الأول وقع على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، اتجاه القاهرة أمام مزلقان بلتان، من خلال دراجة نارية بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها التعليمي.

أما الحادث الثاني، فهو تصادم بين سيارتين ملاكي نتج عنه إصابة شخصين، وجرى نقلهما إلى مستشفى بنها التعليمي، وجرت عمليات إخلاء مكان الحادثين من المركبات المتسببة بهما، وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.‎