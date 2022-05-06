إصابة 9 أشخاض في حوادث متفرقة بالقليوبية اليوم

شهدت مدينة شبين القناطر اليوم الجمعة، حادثي تصادم أسفرا عن إصابة 3 أشخاص بسبب السرعة والتجاوز الخاطئ للطريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق.

إخطار بوقوع حادثي تصادم في القليوبية

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من غرفة عمليات محافظة القليوبية، اليوم، يفيد وقوع حادثي تصادم أمام كمين طحانوب، وعلى طريق عرب «الحصوة - شبين القناطر».

وانتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف للموقع، وتبين أن الحادث الأول وقع أمام كمين قرية طحانوب بين سيارتين بسبب أولوية التخطي على الطريق، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، أما الحادث الثاني فوقع على طريق عرب «الحصوة - شبين القناطر» بين سيارتين ميكروباص وملاكي، ما أسفر عن إصابة شخص واحد، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى شبين القناطر، ورفع السيارات من عرض الطريق، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

إصابة 4 في حادث على طريق كفر شكر

وفي واقعة أخرى، أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف على طريق كفر شكر اتجاه بنها، اليوم، وتم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق كفر شكر اتجاه بنها، وانتقلت الأجهزة المعنية وتبين إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وشهدت مدينة بنها، حادث تصادم جراء انقلاب سيارة ملاكي، مما تسبب في إصابة قائدها ومرافقه، وتم نقلهما للمستشفى.

وتمكنت أجهزة المرور بالقليوبية، من رفع آثار الحوادث وإعادة الحركة المرورية بكل مواقع التصادم لعدم تعطيل حركة المواطنين.