الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات والقيادة 2022.. الرابط والخطوات

يرغب العديد من المواطنين معرفة كيفية الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات والقيادة 2022، والخطوات التي يجب اتباعها من أجل التعرف على المخالفات المسجلة سواء على رخص القيادة أو المركبات، لذا تستعرض «الوطن» الرابط والخطوات للاستعلام عن مخالفات رخص المركبات.

رابط الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات والقيادة 2022

ويستطيع كافة المواطنين التعرف على مخالفات رخص المركبات ورخص القيادة من خلال الرسمي المخصص من جانب النيابة العامة لخدمات المرور، والذي يمكن الوصول إليه من خلال هذا الرابط.

خطوات الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات 2022

ومن أجل الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات والقيادة، يجب اتباع الخطوات التالية:

1 - الدخول في البداية إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة والتي تقدم خدمات المرور ومن ضمنها الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات والقيادة، من خلال هذا الرابط.

2 - بعد فتح الصفحة الرئيسية سيظهر أمامك العديد من الاختيارات والخدمات التي يمكن لأي مواطن الاستفادة منها، ومنها: الاستعلامات، والدفع، والتصالح الفوري، والتظلمات، وأخيرا خدمة الطلبات.

3 - اختيار خدمة الاستعلامات، ثم الضغط على أيقونة باسم «استمرار» مكتوبة أسفلها.

4 - ستظهر بعدها صفحة الاستعلامات، وبينها اختيارين، الأول هو مخالفات رخص المركبات، والثاني هو مخالفات رخص القيادة.

5 - الضغط على أيقونة باسم «مخالفات رخص القيادة»، وبعدها ستظهر الصفحة المخصصة لها.

6 - كتابة كافة البيانات المطلوبة حول رقم الرخصة سواء كانت أرقام فقط أو حروف مع أرقام.

7 - ينبغي بعد كتابة رقم الرخصة أن يتم الضغط على أيقونة باسم «إجمالي المخالفات».

8 - في النهاية سوف ستظهر كافة المخالفات الموجودة على رخصة المركبة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة 2022

ومن أجل الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة يجرى اتباع كافة الخطوات السابقة بعد اختيار «مخالفات رخص القيادة» بدلا من «مخالفات رخص المركبات» ثم اتباع كتابة كافة البيانات المطلوبة.