الإعدام لعامل وشقيقه و15 سنة للزوجة.. قتلوا الزوج أثناء النوم بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا، قبل قليل، بمعاقبة عامل وشقيقه بالإعدام شنقاً، والسجن المشدد لمدة 15 سنة لربة منزل، لقيامهم بقتل زوج المتهمة الثالثة، بعد اكتشاف خيانتها له مع المتهم الأول.

أصدرت المحكمة قرارها خلال جلستها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد زين علي، وعضوية المستشارين أشرف أبو الحسن ومصطفى الجاحر، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي وأحمد أبو سحلي وأسامة الأمير.

إخطار أمني بمقتل عامل داخل منزله بنجع حمادي

تعود أحداث القضية ليوم 26 ديسمبر 2020، عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغاً بمقتل عامل يُدعى «أحمد أبو زيد»، 32 سنة، يقيم بمنطقة «العمارات»، بدائرة مركز نجع حمادي، إثر قيام مجهولين بإطلاق النار عليه داخل منزله، وفروا هاربين.

وأكدت التحريات أن مرتكبي الحادث كل من «محمد داوود»، عامل، وشقيقه «هيثم»، عامل، بمشاركة «دينا ص.»، ربة منزل، زوجة المجني عليه، حيث تبين أن المتهمة الثالثة ارتبطت بعلاقه غير شرعية مع المتهم الأول، وعندما شعر المتهم الأول وعشيقته بقيام الزوج المجني عليه بمراقبة تحركاتهما والشك فى سلوكهما، اتفقا على قتله، وأعدا سلاحاً نارياً للتخلص منه.

الزوجة فتحت الباب للمتهمين لقتل الزوج أثناء النوم

وفي يوم الحادث، انتظرت الزوجة حتى استغرق زوجها في النوم، ثم قامت بفتح باب الشقة للمتهمين الأول والثاني، اللذين دخلا إلى حجرة نوم الزوج، وأطلق المتهم الأول النار عليه باستخدام سلاح ناري غير مرخص «طبنجة»، بينما تواجد المتهم الثاني في محل الواقعة للشد من أزر شقيقه المتهم الأول.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات نجع حمادي، بعدما أسندت إليهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول والثاني بالإعدام شنقاً، ومعاقبة المتهمة الثالثة بالسجن 15 سنة.