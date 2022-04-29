أخبار قنا.. مصرع 5 أشخاص في حوادث متفرقة والسيطرة على حريق منزل

شهدت محافظة قنا، اليوم الجمعة، عدة حوادث منها ما أسفر عن مصرع 4 أطفال ما بين غرق وصعقا بالكهرباء في مراكز قنا المختلفة، كما تم السيطرة على حريق داخل منزل، واتخذت الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.

أخبار قنا.. غرق طفلين في ترعة القمانة بنجع حمادي

وشهدت قرية القمانة في نجع حمادي، شمال محافظة قنا، غرق طفلين شقيقين في ترعة القرية، وتلقت جهات التحقيق بلاغا بمصرع طفلين شقيقين غرقا بترعة في القرية

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين أن الطفلين هما «أحمد .ح.ي»، 10 أعوام، وشقيقه «محمود» 12 عاما، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى نجع حمادي العام.

وتبين أن أحد الطفلين جرفه التيار وحاول الآخر إنقاذه فغرقا معا، وتمكنت قوات الإنقاذ والأهالي انتشال جثيتيهما، وجرى التصريح بدفنهما.

العثور على جثة طفل داخل ترعة بدشنا

وفي مركز دشنا، عثر الأهالي على جثة طفل غريق في ترعة الشيخ نصر بمدينة دشنا.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغا بالعثور على جثة طفل يدعى «محمد حاتم محمد أحمد»، يبلغ من العمر 10 أعوام، مقيم بالصعايدة، ولقي مصرعه غرقا داخل ترعة الشيخ نصر بمدينة دشنا.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا، وتحرر محضر بالواقعة.

أخبار قنا.. مصرع طفلة صعقا بالكهرباء

وفي مركز أبوتشت، لقيت طفلة مصرعها، اليوم الجمعة، إثر تعرضها لصعق كهربائي بنجع اللطاسنة دائرة المركز.

ورود بلاغا بمصرع طفلة إثر تعرضها لصعق كهربائي بكولدير مياه بنجع اللطاسنة في الزرايب.

وبالفحص تبين مصرع «امتثال هاني السيد»، وتبلغ من العمر 8 أعوام، إثر تعرضها لصعق كهربائي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت، وحرر محضر بالواقعة.

أخبار قنا.. حريق يلتهم منزلا في الشعانية

كما تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب في منزل بقرية الشعانية بمدينة نجع حمادي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والدفاع المدني بسيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة، وتبين نشوب حريق داخل منزل المواطن «ناجح عثمان علي»، 56 عاما.

وتبين أن سبب الحريق فرن بلدي، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنزل دون خسائر بشرية.

وفاة شخص متأثرا بإصابته في مشاجرة بقنا

وفي مركز أبوتشت، توفي شخص إثر التعدي عليه بالضرب من آخرين بمركز أبوتشت.

وبحسب البلاغ الأمني وبعد الفحص، تبين أن الجثة لمواطن يدعى «إسماعيل.أ. أ»، يبلغ من العمر 55 عاما، ومقيم بقرية المعيصرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وحرر محضر بالواقعة.