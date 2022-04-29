محافظ قنا يوجه بتشديد الرقابة على أسواق اللحوم خلال عيد الفطر

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بأن مديرية الطب البيطرى تواصل، تشديد وتكثيف عمليات الرقابة والمتابعة والتفتيش على أماكن تصنيع و بيع وتداول وأسواق ومنافذ بيع وعرض اللحوم، للتأكيد على سلام المعروض وضبط المخالفين والحد من الذبح خارج المجازر الحكومية، وذلك للحفاظ على الصحة العامه للمواطنين وحمايتهم من الأمراض.

الطب البيطري تراقب أسواق اللحوم

وأضاف الداودي، في بيان صحفي له اليوم، أن مديرية الطب البيطرى مستمرة في مراقبة أسواق اللحوم ومنتجاتها بمختلف مراكز المحافظة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة والتغير الإيجابى لسلوكيات الافراد فى إدراك دور الحكومة فى الحفاظ على الصحة العامة، موضحا أن الحملات تشمل الرقابة على المجازر ومحال بيع اللحوم والدواجن للتأكد من أنها لحوم آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي والحد من بيع لحوم حيوانات مذبوحة خارج المجازر المعتمدة، خاصة أن ذلك يساهم فى الحد من سلبيات الذبح خارج المجازر العمومية والمجازر الخاصة المعتمدة.

ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا أنه تم عمل نوبتجيات دورية وإلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر والعاملين وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات في الفترة ما قبل عيد الفطر المبارك.

المضبوطات ومحاضر المخالفات

وأضاف يوسف أن مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع مباحث التموين والصحة والجهات المعنية الأخرى شنت عدة حملات خلال الايام الماضية أسفرت عن تحرير 29 محضر مخالفة بإجمالي وزن 226 كجم من لحوم بقري مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وصالحة للاستهلاك الآدمي، فضلا عن ضبط 15 كجم دواجن، و7 كجم كبدة، و3 كجم مصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحريز المضبوطات وعمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار، مشيرا إلى أن المديرية مستمرة باعمال التفتيش لمتابعة الاسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم بالمحافظة لضبط أي مخالفات.