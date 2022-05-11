محافظ قنا يصطحب سيدة استوقفته لمجمع التأمين الصحي.. «مش لاقية دكتور لابني»

اصطحب اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، سيدة إلى مجمع عيادات التأمين الصحي بنجع حمادي لتوقيع الكشف على ابنها، وذلك بعد أن استوقفت المحافظ خلال جولته بشادر المدينة، واشتكت من عدم تواجد طبيب متخصص لتوقيع الكشف على نجلها.

جاء ذلك برفقة العميد محمد غنيم، المستشار العسكري للمحافظة، وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، وعبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.

محافظ قنا يكلف مديرة مجمع التأمين الصحي بالكشف على ابن السيدة الشاكية

وفور وصول محافظ قنا بصحبة السيدة إلى مجمع عيادات التأمين الصحي، التقى بمديرة المجمع وكلفها بتوقيع الكشف على الطفل وإعداد تقرير بالحالة الصحية له وتحديد العلاج اللازم لحالته.

كما استمع «الداودي» إلى شكاوى عدد من المواطنين من وجود نقص بعدد من التخصصات الطبية والأدوية والمستلزمات، وعلى الفور كلف محافظ قنا، الدكتور أشرف كمال، مدير عام فرع جنوب الصعيد للتأمين الصحي، بسرعة تشكيل لجنة وزيارة مجمع العيادات اليوم، لحصر جميع المتطلبات والعمل على توفيرها من أجل تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين.

محافظ قنا للأهالي: «هزوركم الأسبوع الجاي»

‪ووعد محافظ قنا المواطنين بدراسة مطالبهم والتواصل مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لتوفير أطباء في التخصصات المطلوبة، حتى يتسنى للمنتفعين الاستفادة من الخدمات الطبية التي يقدمها مجمع العيادات، وسيتابع توفير متطلبات مجمع العيادات خلال أسبوع من الآن من خلال زيارة أخرى نهاية الأسبوع للتأكّد من توافر الخدمات الطبية والأدوية.