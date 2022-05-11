«الجامعات المصرية والاحتياجات المتجددة».. ندوة بجامعة مصر الأحد المقبل

يعقد مركز بحوث واستطلاعات الرأي العام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ندوة بقاعة المؤتمرات بالجامعة صباح الأحد 15 مايو 2022 عن الجامعات المصرية والاحتياجات المتجددة والمستقبلية لسوق العمل المصرية والدولية.

ويتحدث في الجلسة الافتتاحية، الدكتور عمرو الليثي رئيس مجلس إدارة المركز، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور أشرف حيدر رئيس الجامعة، ونائب وزير القوى العاملة.

السياسات والبرامج التعليمية وارتباطها بسوق العمل

وتعقد جلسة تمهيدية يديرها الدكتور عصام الدين فرج مدير المركز يتحدث فيها رؤساء الجلسات الأربعة الفرعية عن موضوع كل جلسة، ثم تعقد الأولى منها بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال عن السياسات والبرامج التعليمية، وارتباطها بتطورات واحتياجات سوق العمل، ويرأس الجلسة الدكتور هشام عطية عميد الكلية، ويتحدث فيها غادة عبد السلام ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة حنان نظير مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط والدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافي.

وتعقد الجلسة الثانية بكلية التكنولوجيا الحيوية بقاعة المؤتمرات عن التكنولوجيا وخبرات التوظيف المستحدثة في سوق العمل المصري، ويرأس الجلسة الدكتور محمد مصطفى عضو مجلس إدارة المركز، ويتحدث فيها الدكتورة هالة السقا عميد الكلية والدكتور كريم الدش عميد كلية الهندسة والدكتورة رانيا الجوهري عميد كلية تكنولوجيا المعلومات والدكتور عادل صادق خبير التكنولوجيا.

خطوات ومبادرات على طريق المستقبل

وتعقد الجلسة الثالثة بكلية الطب البشري، خطوات ومبادرات على طريق المستقبل: تجارب ناجحة، ويرأس الجلسة الدكتورة فوزية أبو الفتوح نائب رئيس الجامعة وعضو مجلس إدارة المركز، ويتحدث فيها اللواء دكتور رضا عوض مستشار رئيس مجلس الأمناء ورئيس قسم الطب الطبيعي والدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الأسبق والدكتور نهاد محمود المحبوب عميد كلية الطب والدكتور جمال عبد الفتاح وكيل كلية الطب ويتم عرض فيديو لبعض التجارب الناجحة.

وتعقد الجلسة الرابعة بكلية الإدارة والاقتصاد عن جمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية والجامعات ومستقبل التوظيف، ويرأس الجلسة الدكتور محمد مرسي وكيل الكلية، ويتحدث فيها الدكتور محمد خميس رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، والمهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية لشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، وإسلام طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، والدكتورة إنجي بدوي لبيب رئيس لجنة متابعة الخريجين ووكيل كلية التكنولوجيا الحيوية.

ثم تعقد جلسة ختامية بقاعة المؤتمرات لإعلان التوصيات وتكريم المشاركين بالندوة.

ويشارك بالندوة عدد كبير من كبار الإعلاميين، وأساتذة الجامعات، وعمداء الكليات وأعضاء مجلس إدارة المركز.