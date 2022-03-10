16 إجراء من جامعة مصر لتنظيم استقبال الطلبة العائدين من أوكرانيا

أكد الدكتور أشرف حيدر غالب، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم أن الجامعة ملتزمة بقرار مجلس الوزراء فيما يخص الطلاب العائدين من أوكرانيا، مرحبًا بهم وفقًا للضوابط والقواعد التي جرى تحديدها في قرار مجلس الوزراء.

حيدر: ضوابط لقبول الطلاب الدارسين بالجامعات الأوكرانية تنفيذا لتوجيهات الرئيس

وأوضح «حيدر»، أن مجلس الوزراء أعلن ضوابط قبول الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية الراغبين في التحويل للجامعات الخاصة والأهلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي طالب بدراسة أوضاعهم، وإيجاد حلول لمساعدتهم في التحويل للجامعات المصرية، مراعاةً للظروف الاستثنائية التي تواجهها دولة أوكرانيا حاليًا.

وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم أن الجامعة على أتم الاستعداد لتنفيذ قرار مجلس الوزراء وفقا للضوابط، وهي كالتالي:

ضوابط لقبول الدارسين بأوكرانيا والمحولين:

- قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر.

- قبول التحويل للدارسين قبل اندلاع الأحداث في 24-2-2022 في كل التخصصات وفقًا للتخصص المُناظر الدارس به الطالب في الخارج.

- يشترط لقبول التحويل اجتياز المقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها.

-لا تقل مدة الدراسة في الجامعة المُحول إليها الطالب في مصر عن عام دراسي كامل.

- الإعلان عن الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة والأهلية وفقا للسعة الاستيعابية لكل جامعة.

- اختبار طلاب الطب البشري والصيدلة بكليتي الطب والصيدلة بجامعة القاهرة وطلاب طب الأسنان والهندسة بكليتي طب الأسنان والهندسة بجامعة عين شمس لتحديد المستوى الدراسي للطالب.

-إجراء اختبار للطالب في المُقررات التي درسها من خلال اختبار مركزي.

- التخصصات العلمية الأخرى سيجري اختبار الطالب بالجامعة التي يختار الطالب الالتحاق بها.

- يتقدم الطالب إلى الجامعة التي يرغب في التحويل إليها مباشرة ويُقدم ما يُثبت صحة أنه مقيدًا بجامعة أوكرانية في العام الجامعي 2021/2022، وشهادة بالمقررات التي درسها ومُحتواها العلمي لعمل مقاصة علمية للطالب لتحديد المستوى الدراسي، وكذلك شهادة تحديد نتائج اختبار تحديد المستوى الدراسي من جامعة القاهرة أو جامعة عين شمس وفقا للتخصص العلمي، وفي حالة تعذر تقديم شهادة المقررات خلال فترة ثلاثة شهور، يصبح قرار التحويل منعدمًا.

- الراغبين في التحويل عليهم تقديم ما يُثبت الإقامة الفعلية -أثناء الدراسة- في دولة أوكرانيا قبل 24/2/2022 بكافة طرق الإثبات، ويسري هذا القرار فقط على الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية خلال العام الجامعي 2021/2022، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها دولة أوكرانيا حاليًا.

- لا يجوز للطالب التحويل من الجامعة الخاصة أو الأهلية التي جرى قبول تحويله بها إلى جامعة أخرى.

- يكون الطالب الراغب في التحويل، حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها، وأن تكون الشهادات التي تمنحها الجامعة المُقيد بها الطالب بالخارج، مُعادلة لتلك التي تمنحها الجامعات المصرية.

- أن يُقدم الطالب وولي أمره إقرارًا بصحة البيانات المُقدمة حول حالته الدراسية، ويلتزم الطالب بتقديم الوثائق الدالة على ذلك من جامعته خلال ثلاثة شهور من تاريخ التقديم.

- يُمكن للطلاب التقدم لفروع الجامعات الأجنبية في مصر، وفقًا لقواعد القبول بتلك الجامعات.

- طرح استمارة تسجيل موحدة للطلاب الدارسين في أوكرانيا، لبحث ودراسة مطالبهم، وتشمل الاستمارة التفاصيل الخاصة بالطلاب (السنة الدراسية -التخصص- مكان الإقامة، إلخ)، وعلى جميع الدارسين في أوكرانيا الراغبين في التحويل للجامعات المصرية سرعة استيفائها.

- في حالة ثبوت عدم صحة بيانات الطالب الدراسية يُعتبر قبول أوراقه منعدمًا، ويعرض نفسه للمساءلة القانونية.