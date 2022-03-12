جامعة مصر تنظم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع وزارة الصحة

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة للتبرع بالدم داخل الحرم الجامعي، برعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء، في إطار برامج خدمة المجتمع التى تقدمها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وإيمانا بالدور الفعال للجامعة.

إطلاق حملة للتبرع بالدم

وأوضح الدكتور أشرف حيدر، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن الحملة هدفها الأول، تحقيق الأمن الصحي للمواطنين، مضيفًا أنه من المقرر أن يتم تنظيم تلك الحملة أكثر من مرة داخل الجامعة لحث المجتمع على التبرع بالدم؛ تنفيذًا للمبادرة الرئاسية التي تدعم استمرارية حملات التبرع لبنك الدم، لمساعدة أمراض الكبد والكلى وجميع الأمراض المزمنة.

وأشار القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إلى إن الحملة لم تكن مقصورة على نطاق طلاب الجامعة فقط، بل امتدت لتوعية العاملين بالجامعة وكل منتسبيها؛ تأكيدًا على أهمية التبرع بالدم، ونشر ثقافة التبرع في مصر.

الجامعة استهدفت الطلاب وأعضاء هيئة التدريس

من جانبه، قال الدكتور شريف رفعت نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الحملة استهدفت طلاب الجامعة والعاملين بها من أجل حثهم على التبرع بالدم، كما أن تلك الخطوة من أجل الحفاظ على مخزون مصر من الدم باستمرار، مؤكدًا التعاون مع وزارة الصحة ممثلة في المركز القومي لنقل الدم، والذي يتبعه المركز الإقليمي لنقل الدم بدار السلام، وعمل حملة التبرع بالدم لطلاب الجامعة والعاملين على مدار ثلاثة أيام.

وأوضح نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أنه تم عمل محاضرات توعوية لأهمية التبرع بالدم داخل الكليات المتواجدة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كما تجاوز عدد المتبرعين بالدم من الطلاب والعاملين بالجامعة أكثر من 200 متبرع، مشيرًا إلى أنه تم عمل كشف طبي لكل متبرع، وكذلك عمل تحليل الفيروسات مجانا لهم.