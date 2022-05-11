خبير مكافحة الإرهاب: قوى الشر تحاول تمزيق الدولة

قال العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، إن قوى الشر تحاول تمزق الدولة وذهابها مع الريح، لكن هذا لن يحدث على الإطلاق بسبب وعي الشعب المصري والقرارات الصارمة من القيادة السياسية، موضحًا في الوقت ذاته أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابته نحو الجيد والأفضل بكافة المجالات.

الجماعات الإرهابية غاضبة من نجاح القيادة السياسية المصرية

وأضاف «صابر»، خلال حواره في برنامج «اليوم»، الذي تُقدمه الإعلامية دينا عصمت، ويُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن العمليات الإرهابية الأخيرة تُعد بمثابة تعبير عن غضب الجماعات الإرهابية من وضع الدولة المصرية الحالي، بعدما حققت القيادة السياسية نجاحات عديدة على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري وما زالت تقف على أرض صلبة، فضلًا عن أن منطقة الشرق الأوسط تُعد منطقة عمليات وتتأثر بصراعات القوى العظمى والكبرى.

مصر استعادت استقرارها في كافة المجالات

وأوضح خبير مكافحة الإرهاب الدولي، أن مصر استعادت استقرارها في كافة المجالات، والدولة في حالة حرب مستمرة مع الإرهاب، فضلًا عن ظهور تفوق سياسي ساحق للدولة المصرية، فمصر في الوقت الحالي 2022 تختلف عن الوضع الذي كانت فيه مصر عام 2011 من الناحية السياسية والاقتصادية والإقليمية، وهناك تكاتف بين أطياف الشعب خلف الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب، يكلله حوار وطني دعا اليه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا.

الدولة المصرية ما زالت متماسكة وكافة المنتجات والسلع متوفرة

وأشار إلى أنه بالرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» التي ضربت العالم أجمع، وما تبع ذلك من الأزمات الاقتصادية، فضلًا عن الحرب الروسية – الأوكرانية وما تبعها أيضًا من تضخم عالمي، وبالرغم أيضًا من أن الاقتصاد المصري يُعاني حاليا كغيرة من اقتصاديات دول العالم المتقدم، إلا أن الدولة المصرية ما زالت متماسكة وكافة المنتجات والسلع متوفرة بكثرة في الأسواق، وهناك توجه بذلك من الرئيس السيسي.