عصام شيحة: بناء الدولة المصرية يستلزم طرح أفكار ورؤى جديدة

قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه رغبة حقيقية في أن تسع الجمهورية الجديدة كل أبنائها، مع وجود توافق وطني واسع على ما تقوم به الدولة من بناء وإعمار للبنية التحتية المصرية.

شيحة: الدولة قادرة على التصدي للمشكلات التي تواجهها

وأضاف «شيحة»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، على فضائية «DMC»، أن ما يحدث حاليا من بناء للدولة الحديثة يستلزم الاعتماد على جميع أبناء مصر من خلال طرح أفكار ورؤى جديدة، وأن تكون الأحزاب السياسية موجودة في الشارع وتعمل على الأرض.

وتابع: «فيه فرق بين دعم الدولة ودعم الحكومة، كله لازم يدعم الدولة، ولكن مهمة الأحزاب السياسية أن تقدم رؤى وخطط وبرامج بنظام المشاركة حتى تستطيع الدولة الخروج من المشكلات التي تواجهها، والحزب الذي يحقق إنجازا ما في البرلمان على الدولة أن تقدم له دعما ماليا، وفكرة التبرع للأحزاب غابت بشكل كبير خلال السنوات الماضية».

تحسين صورة الأحزاب أمام المواطنين

وأوضح أنه يجب تحسين صورة الأحزاب أمام المواطنين مع فتح أبواب الأحزاب على مصرعيها للشباب حتى لا يتم ترك الشباب فريسة سهلة للكيانات المتطرفة، لافتا إلى أنه يجب إجراء ثورة تشريعية قد تصل بدورها إلى تغيير عدد من البنود الخاصة بالدستور.

وتابع: «إحنا محتاجين نصحح الخطاب والفكر الديني والخطاب السياسي، ومحتاجين منطلقات جديدة عشان نخرج بها في الحوار السياسي الذي دعا له الرئيس».