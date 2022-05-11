«المصري الديمقراطي» عن استهداف شيرين أبو عاقلة: جريمة في حق الإنسانية

أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بأشد العبارات، استهداف الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وأكد أن ما حدث جريمة بشعة في حق الإنسانية، والصحافة وحرية الإعلام، حيث تم توجيه الرصاص الحي لرأس الشهيدة مباشرة وهو ما لا يجب التغاضي والسكوت عنه.

محاسبة المسؤولين عن وفاة شيرين أبو عاقلة

كما طالب الحزب في بيان له، المجتمع الدولي، بإدانة هذا العمل الجبان، والتحقيق الفوري ومحاسبة المسؤولين عن الحادث الذي وصفه بأنه يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية، فضلا عن المبادئ الإنسانية، حيث تم استهداف الصحفيين والإعلامين خلال أداء عملهم الإنساني في فضح جرائم الاحتلال، وتوجيه الرصاص الحي لرأس الشهيدة رغم ارتدائها سترة الصحافة.

الحزب يعزي أسرة شيرين أبو عاقلة

وقدم الحزب العزاء لأسرة الشهيدة وللصحافة الفلسطينية والعربية وكل أبناء الشعب الفلسطيني، وتمنى الشفاء العاجل للصحفي علي السمودي الذي أصيب مع الفقيدة.