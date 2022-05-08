رئيس المصري الديمقراطي: العمليات الإرهابية تستهدف إحباط الحوار السياسي

قال الدكتور فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن العمليات الإرهابية تستهدف إحباط الحوار السياسي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن مصر تعاني من حجم أزمات وتحديات كبيرة، موضحًا أن الهجمة الإرهابية تُعمق الاصطفاف الوطني بين مختلف القوى السياسية، والإرهاب يدفعنا للتمسك بالحوار السياسي الذي دعا إليه السيسي، مشيرًا إلى أن الأزمة السياسية هي الأصل رغم الأزمة الاقتصادية القوية التي نشهدها حاليًا.

السياسة هي الأصل رغم الأزمة الاقتصادية القوية التي نشهدها حاليا

وأضاف «زهران»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، من تقديم الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على قناة «TeN»، أنه بعد كل هذه السنوات من محاولات بناء تعددية سياسية، لكن هذه المحاولات المتعثرة لم تنجح في بناء مجال سياسي رئيسي شرعي أمن ومستقر يسمح بتداول السلطة بين مكوناته وإنما هناك مجموعة أحزاب على رأسها ريشة تعامل معاملة خاصة، ومجموعة أحزاب مسموح لها بالتواجد بمساحة معينة في المجتمع، كما أن الرئيس السيسي يسعى لمشاركة كافة الأحزاب.

الدولة تعمل على بناء مجال سياسي رئيسي شرعي أمن ومستقر

وشدد رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على ضرورة أن يكون هناك منافسة حرة بين الأحزاب تسمح بتداول السلطة وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص، كما أن الأصل في دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار وطني هو مشاركة الشعب بأكمله في هذه الحوار، مشيدًا بجهود الدولة الحثيثة في هذا الإطار.