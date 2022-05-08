«التنسيقية» تهنئ فريد زهران وأعضائها الفائزين في انتخابات المصري الديمقراطي

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فريد زهران، لفوزه برئاسة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال الانتخابات التي أجريت الجمعة الماضي، وتمنت التنسيقية له دوام النجاح في المستويات كافة.

انتخابات الحزب المصري الديمقراطي

وهنأت التنسيقية كذلك، أعضائها الفائزين في انتخابات المؤتمر العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حيث أسفرت النتائج عن فوز النائبة أميرة صابر، بمنصب نائب رئيس الحزب للتخطيط والتطوير، وفوز كريم الكناني بعضوية الهيئة العليا وموقع الأمين العام المساعد، وفوز محمد سالم بعضوية الهيئة العليا وموقع أمين الهيئة البرلمانية.

وفاز أحمد دريع بعضوية الهيئة العليا وموقع أمين التثقيف والتدريب، وفاز محمد القاضي بعضوية الهيئة العليا وموقع أمين قطاع وسط الدلتا، وفازت نورا عبدالستار بعضوية الهيئة العليا.

وتمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دوام النجاح لأعضائها الفائزين في انتخابات حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في المستويات كافة.